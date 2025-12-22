Cháy lớn bãi phế liệu rộng hàng trăm mét vuông ở TPHCM

TPO - Đám cháy bùng phát tại bãi phế liệu có diện tích hàng trăm mét vuông. Mọi người dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Sáng 22/12, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại một bãi phế liệu trên đường Trương Thị Như.

Hình ảnh tang hoang sau đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát tại bãi phế liệu có diện tích hàng trăm mét vuông. Mọi người dùng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng không thành, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan.

Đám cháy tại khu phế liệu rạng sáng 22/12.

Ghi nhận tại hiện trường, bãi phế liệu được bao quanh bằng tường gạch. Vụ cháy khiến phần lớn khung sắt, mái che bên trong bãi phế liệu bị đổ sập, nhiều tài sản và phế liệu bị lửa thiêu rụi.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn xác nhận vụ cháy không gây thiệt hại về người. Khu vực cháy nằm trên đồng trống nên không ảnh hưởng đến khu dân cư lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.