Đà Nẵng chuyển đổi xanh du lịch bắt đầu từ giảm rác thải

TPO - Trong bối cảnh thành phố Đà Nẵng mới sau sáp nhập, quy mô không gian du lịch được mở rộng, hệ giá trị văn hóa – sinh thái được làm giàu, Đà Nẵng đang được nhìn nhận là điểm sáng trong hành trình chuyển đổi xanh của cả nước. Thành phố không chỉ kế thừa nền tảng du lịch hiện đại, năng động mà còn tiếp nối tinh thần bảo tồn di sản, bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng bền vững.

Ông Văn Bá Sơn – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) Đà Nẵng chia sẻ, ngành du lịch xác định chuyển đổi xanh trong du lịch trước hết bắt đầu từ giảm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, tiến tới giảm phát thải và phát triển du lịch carbon thấp. Đây không phải là lựa chọn mang tính phong trào, mà là chiến lược phát triển cốt lõi, lâu dài. Hiện Sở đang tiếp tục hoàn thiện và điều chỉnh Bộ tiêu chí Du lịch xanh, tiệm cận các chuẩn mực của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu, nhằm thống nhất thực hành xanh trên toàn địa bàn thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận các chứng nhận bền vững quốc tế.

Du khách thích thú khi sử dụng chai thuỷ tinh, ống hút giấy thay cho nhựa.

Ông chia sẻ thêm, thực tiễn triển khai trong những năm qua cho thấy, các mô hình lưu trú xanh, kinh doanh du lịch bền vững đã mang lại hiệu quả rõ nét. Các cơ sở lưu trú như Furama, Four Seasons, Silksense Riverside Resort, La Siesta, Almanity… cùng các homestay, villa đạt chứng nhận bền vững đã ghi nhận tăng trưởng lượng đặt phòng bình quân khoảng 30%, doanh thu tăng 40%, đồng thời giảm khoảng 20% chi phí vận hành, đặc biệt là chi phí năng lượng và xử lý rác thải. Đây là minh chứng rõ ràng cho thấy phát triển xanh không chỉ bảo vệ môi trường mà còn gia tăng giá trị kinh tế cho doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng quá trình chuyển đổi xanh của ngành du lịch vẫn còn nhiều thách thức như việc sử dụng nhựa dùng một lần tại các cơ sở du lịch trên địa bàn thành phố vẫn còn phổ biến; phân loại rác tại nguồn chưa được thực hiện đồng bộ; hạ tầng xử lý chất thải, giao thông ít phát thải và năng lượng tái tạo chưa theo kịp tốc độ tăng trưởng du lịch; nguồn nhân lực am hiểu và thực hành du lịch bền vững còn thiếu, đặc biệt đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ”, ông nói thêm.

Theo lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Đà Nẵng định vị phát triển du lịch xanh là trụ cột, lấy đầu tư hạ tầng bền vững, giao thông công cộng và tái cấu trúc dòng khách làm nền tảng. Đồng thời thúc đẩy du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp gắn với OCOP để giảm áp lực lên các điểm đến trung tâm và gia tăng giá trị cho cộng đồng địa phương.

Đà Nẵng định vị phát triển du lịch xanh là trụ cột.

Năm 2025, du lịch Đà Nẵng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng lượt khách lưu trú ước đạt hơn 17,3 triệu lượt, tăng 15% so với năm 2024. Doanh thu từ lưu trú, ăn uống và lữ hành ước đạt gần 60 nghìn tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Đặc biệt, việc Đà Nẵng được Tạp chí du lịch uy tín của Hoa Kỳ bình chọn là đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách “26 điểm đến nên ghé thăm năm 2026” là sự ghi nhận đối với định hướng phát triển du lịch cân bằng giữa thiên nhiên – nghỉ dưỡng – văn hóa bản địa – trải nghiệm hiện đại, phù hợp với xu thế toàn cầu.

Nói không với chai, ống hút nhựa

Tại Furama Resort & Villas, du khách tới lưu trú tỏ ra thích thú vì nơi này xây dựng một môi trường xanh từ cảnh quan cho tới những vật dụng thông thường nhất. Trong các phòng nghỉ, hội trường, khách sạn đều dùng chai thuỷ tinh thay chai nhựa, ống hút giấy thay ống hút nhựa. Đồ đạc được đựng trong các túi giấy. Nhờ vậy, nơi này giảm hơn 16.000 chai nhựa mỗi năm. Không chỉ vậy, Furama cũng triển khai các chương trình trồng cây, bảo tồn sinh thái và gắn kết cộng đồng địa phương để kiến tạo du lịch xanh và phát triển bền vững. Anh Lưu Hoàng (du khách Hà Nội) hài lòng vì được trải nghiệm du lịch xanh, vừa học hỏi được nhiều cách làm hay để giảm thiểu rác thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường.

Ông Vương Đình Mạnh, đại diện La Siesta Hoian Resort & Spa thẳng thắn, du lịch vừa là ngành hưởng lợi từ thiên nhiên, vừa là nguồn phát sinh rác nhựa lớn. Một resort 100 phòng trung bình thải ra hàng ngàn chai nước nhựa mỗi tháng, cùng vô số bao bì amenities, túi giặt, ống hút, và chai dầu gội mini. Nếu không thay đổi, doanh nghiệp sẽ đối mặt với áp lực từ khách quốc tế, yêu cầu từ đại lý du lịch trực tuyến, công ty lữ hành, các tiêu chuẩn đo lường sự phát triển bền vững…

Đà Nẵng được chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế Thụy Sĩ – Việt Nam 2025 – nơi các lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế cùng trao đổi về “tăng trưởng bền vững hướng tới Net Zero. Các đại biểu ấn tượng khi khách sạn nói không với chai nhựa, ống hút nhựa.

Theo ông, để giảm rác thải nhựa, phải thiết kế lại các trải nghiệm cho khách hàng. Đối với sản phẩm và dịch vụ, cần chú trọng thay đổi như thay chai nhựa bằng chai thủy tinh, không dùng ống hút nhựa, đồ mang đi dùng vật liệu sinh học, bao bì tái sử dụng. Các tour, trải nghiệm khuyến khích khách mang theo bình nước cá nhân, không dùng đồ nhựa, đi bằng xe đạp… Trong chuỗi vận hành và cung ứng, cũng phải tìm nhà cung cấp ưu tiên sản phẩm xanh, đối tác có cam kết bền vững rõ ràng. Đồng thời kiểm soát nhựa hàng ngày, đào tạo quy trình cho nhân viên. Ông chia sẻ thêm, để biến khách thành "người đồng hành xanh”, trong phòng nên để thông tin về các sáng kiến xanh, nêu bật cam kết bền vững và chia sẻ hành trình xanh của đơn vị.

Bà Quách Thị Xuân, Giám đốc quốc gia Việt Nam, Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương cho hay, Ngân hàng Thế giới ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa được thải ra trên đất liền hàng năm ở Việt Nam. Trong lĩnh vực du lịch, bà khuyến khích các khách sạn tăng cường thông tin tới du khách, hướng dẫn khách tuân thủ các quy định giảm nhựa của đơn vị cung cấp dịch vụ. Các tour, gói du lịch cần nêu rõ quy định không sử dụng nhựa dùng một lần, khuyến khích khách mang theo các bộ kit có thể tái sử dụng.