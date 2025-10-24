Doanh nghiệp Đà Nẵng ‘xanh hóa’ để phát triển bền vững

TPO - Với sự hỗ trợ từ chính quyền thành phố, nhiều doanh nghiệp lớn của Đà Nẵng trong lĩnh vực dệt may, chế biến thủy sản, điện – điện tử, thực phẩm đã chủ động chuyển đổi xanh để thích ứng với xu thế phát triển bền vững toàn cầu.

Chuyển đổi xanh là xu thế tất yếu

Ngày 24/10, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên (VCCI miền Trung - Tây Nguyên) phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Thực hành kinh doanh có trách nhiệm trong nền kinh tế xanh toàn cầu”.

Hội thảo bàn về những khuyến nghị, giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Ảnh: Giang Thanh

Theo ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Đà Nẵng, "đo lường chỉ số phát triển bền vững của doanh nghiệp giờ đây không chỉ thể hiện qua con số tăng trưởng tài chính, doanh thu đơn thuần mà phải gắn với khả năng thích ứng, chống chịu, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và môi trường”.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng, cho biết, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới yêu cầu các cam kết bắt buộc về trách nhiệm xã hội, tiêu chuẩn môi trường, lao động và quản trị minh bạch.

Điều đó đồng nghĩa với việc kinh doanh có trách nhiệm không còn là tự nguyện mà là đòi hỏi tất yếu, là điều kiện tiên quyết để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng vươn ra thị trường toàn cầu.

"Đà Nẵng được định hướng trở thành “Thành phố môi trường”, “Thành phố thông minh” và “Trung tâm kinh tế xanh, bền vững” của cả nước. Trong hành trình đó, Sở Công Thương luôn xác định thúc đẩy thực hành kinh doanh có trách nhiệm là một trong những yếu tố quan trọng, gắn kết chặt chẽ với mục tiêu phát triển công nghiệp sạch, thương mại bền vững và hội nhập quốc tế", bà Trâm nói.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế chia sẻ tại Hội thảo.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế VCCI, đánh giá vai trò của chính quyền địa phương trong tổ chức thực thi chính sách, ươm mầm và thúc đẩy nhiều sáng kiến cải cách là hết sức quan trọng.

Từ năm 2022, VCCI lần đầu tiên công bố Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) - bộ chỉ số đánh giá chất lượng quản trị môi trường cấp tỉnh dưới góc nhìn của doanh nghiệp - với mục tiêu của thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương trong việc thu hút đầu tư bền vững.

“Theo kết quả điều tra, Đà Nẵng đã có sự cải thiện rất rõ rệt trong năm 2023. Điều này thể hiện ở việc doanh nghiệp đánh giá cao nỗ lực đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường của chính quyền, cũng như vai trò tiên phong trong việc triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh”, ông Thạch nói.

Phát triển nhà máy thông minh, sản xuất sạch hơn

Phó Trưởng ban Pháp chế VCCI cũng nhìn nhận cộng đồng doanh nghiệp địa phương đang có những chuyển động tích cực, đẩy mạnh đầu tư để thực hành kinh doanh “xanh”, như: tiên phong đầu tư và sử dụng năng lượng tái tạo; áp dụng hiệu quả các mô hình kinh tế tuần hoàn; nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, đặc biệt trong ngành dệt may, điện tử; nhiều doanh nghiệp bắt đầu công bố các báo cáo ESG...

Tại Đà Nẵng, thời gian qua, nhiều chương trình được triển khai để hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Cụ thể như: hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhà máy thông minh, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, đổi mới công nghệ và thiết bị nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; hướng dẫn doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng bền vững…

“Những hoạt động đó đã góp phần giúp doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất – kinh doanh theo hướng xanh, tuần hoàn, đồng thời, lan tỏa tinh thần kinh doanh có đạo đức và trách nhiệm trong cộng đồng doanh nghiệp địa phương”, bà Trâm nói.

Các doanh nghiệp ở Đà Nẵng đầu tư chuyển đổi, phát triển nhà máy thông minh.

Hiện, các doanh nghiệp lớn của Đà Nẵng như trong lĩnh vực dệt may, chế biến thủy sản, điện – điện tử, thực phẩm đã chủ động đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng, quản lý lao động, xử lý nước thải, tiết kiệm năng lượng, mô hình nhà máy xanh, hướng đến chuỗi cung ứng khép kín và phát thải thấp.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Trang, Giám đốc điều hành Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, nhận thấy sản xuất và tiêu dùng bền vững là xu thế toàn cầu, từ lâu, doanh nghiệp kiên định mục tiêu xanh hóa sản xuất – phát triển bền vững.

“Chúng tôi đầu tư đồng bộ cho sản xuất xanh – sạch – tuần hoàn với các nhà máy đạt chuẩn nhà máy xanh, tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo, tái sử dụng nước thải và cam kết giảm phát thải 2%/đơn vị sản phẩm (giai đoạn 2023-2028); ứng dụng quản trị số hóa, báo cáo ESG…”, bà Trang cho hay.

Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cũng thừa nhận, việc triển khai kinh doanh có trách nhiệm ở cấp địa phương vẫn còn phân tán, thiếu tính liên kết. Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó khăn còn lớn hơn khi nguồn lực hạn chế, thiếu thông tin, chưa có công cụ đánh giá mức độ thực hành CSR…

“Nhiều doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí đầu tư lớn cho công nghệ sạch, quy trình quản trị mới và nhân lực có chuyên môn. Bên cạnh đó, hệ thống tiêu chuẩn trong nước về sản xuất xanh, tiêu dùng bền vững, phát thải carbon thấp vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là rào cản khiến doanh nghiệp gặp khó khi chứng minh năng lực tuân thủ theo chuẩn quốc tế”, bà Trâm đánh giá.