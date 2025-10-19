Huế bảo vệ ‘lá phổi xanh’ mùa mưa bão ra sao?

TPO - TP Huế hiện có hơn 70.000 cây xanh đô thị, trong đó nhiều cây có giá trị về tuổi đời, tính đặc trưng và yếu tố văn hóa, sinh thái. Trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, đơn vị chức năng đã có những giải pháp để bảo vệ cây xanh.