Khoa học

Huế bảo vệ ‘lá phổi xanh’ mùa mưa bão ra sao?

Ngọc Văn - Thế Nghĩa

TPO - TP Huế hiện có hơn 70.000 cây xanh đô thị, trong đó nhiều cây có giá trị về tuổi đời, tính đặc trưng và yếu tố văn hóa, sinh thái. Trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, đơn vị chức năng đã có những giải pháp để bảo vệ cây xanh.

VIDEO: Huế -thành phố xanh﻿ của Việt Nam.
tp-1-cay-xanh-hue.jpg
Theo Trung tâm Công viên cây xanh Huế, đơn vị này hiện quản lý hơn 70.000 cây xanh đô thị, sinh thái. Hệ thống cây xanh đô thị tại Huế (cùng với cây xanh di tích, khu công nghiệp, vùng dự án khu đô thị mới) trải rộng từ các tuyến phố trung tâm, công viên, khu dân cư đến khu vực cảnh quan, di sản... Huế là đô thị có mật độ cây xanh﻿ thuộc nhóm cao nhất cả nước, “thành phố xanh” của Việt Nam. Nhiều cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi gắn với lịch sử hình thành và phát triển của thành phố, mang giá trị sinh thái, vừa là yếu tố nhận diện không gian đô thị.﻿
tp-2-cay-xanh-hue.jpg
Một số loài cây đô thị, cảnh quan, di tích làm nên hình ảnh riêng﻿ của Huế như ngô đồng, mai vàng, long não, xà cừ, phượng vỹ, chà là Canary, bao báp…
tp-3-cay-xanh-hue.jpg
Trong đó, ngô đồng (Firmiana simplex) được xem là một trong những loài cây hiếm﻿, từng được vua Minh Mạng cho trồng trong Hoàng thành Huế. Mỗi năm vào khoảng tháng 3 - 4, hoa ngô đồng nở hồng rực trên nền thành quách cổ kính, thu hút đông đảo du khách và nhiếp ảnh gia. Nhiều cây “vương giả chi hoa” này thuộc khu vực Hoàng thành do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý, bảo vệ, chăm sóc﻿. Ngoài khu di tích, tại Huế cũng có loài cây này do Trung tâm Công viên cây xanh thành phố quản lý.
tp-4-cay-xanh-hue-8077.jpg
tp-4-cay-xanh-hue.jpg
Long não, bàng, phượng đỏ, muối - những loài cây từng được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mô tả trong hồi ức “Diễm của những ngày xưa” - cũng rất phổ biến ở nhiều tuyến phố tại Huế như Nguyễn Trường Tộ, Lê Lợi, Lê Duẩn, Đoàn Thị Điểm, Lê Huân... hay đường dạo bộ cạnh cầu Trường Tiền.
tp-5-cay-xanh-hue.jpg
Ngoài ra, một số loài cây ngoại nhập hiếm gặp như chà là Canary hay bao báp cũng có mặt trên đất Huế từ hàng chục năm nay, góp phần làm phong phú hệ sinh thái﻿ và cảnh quan thành phố di sản.
dji-0701.jpg
tp-6-cay-xanh-hue.jpg
Trên các tuyến phố cũ cạnh Hoàng thành Huế như đường 23 tháng 8, hệ thống xà cừ trăm tuổi được xem là nhóm cây có giá trị về mặt tuổi đời, lịch sử, cảnh quan. Nhiều cây có đường kính lớn, tán rộng, tạo không gian rợp bóng đặc trưng cho vùng cảnh quan Kinh thành Huế.
tp-7-cay-xanh-hue.jpg
Đáng chú ý, năm 2020, cơn bão số 13 đã quật đổ cây xà cừ số 13 ở đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân. Đây được xem là “cụ” cây “cổ” nhất trong hệ thống cây xanh﻿ đô thị Huế. Chứng kiến cây bị bật gốc, nhiều người dân Huế từng bày tỏ tiếc nuối, mong cây đại thụ này được tỉa và dựng lại, vì nó quá đẹp và “xin đừng để “cụ” chết”.
tp-8-cay-xanh-hue-1818.jpg
tp-8-cay-xanh-hue.jpg
Sau đó, với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh Huế và các lực lượng chức năng, “cụ” cổ thụ đã được dời vào bên trong công viên Phú Xuân bờ bắc sông Hương - gần với vị trí cây tọa lạc trước đây để trồng lại và chăm sóc cẩn trọng. Đến nay, cụ cây từng “chết hụt” do bão gió đã hồi sinh kỳ diệu trở lại.
tp-9-cay-xanh-hue.jpg
Để chủ động ứng phó với mưa bão năm nay, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã cắt mé tạo tán, hạ độ cao hơn 4.500 cây xanh, gia cố, chống đỡ﻿ cho thân các cây lớn, cây cổ thụ, cây nghiêng hoặc ở vị trí dễ tổn thương.
tp-9-1-cay-xanh-hue.jpg
Việc kiểm tra, đánh giá sức khỏe cây cũng được thực hiện định kỳ. Các đội kỹ thuật dùng thiết bị đo độ nghiêng, kiểm tra rễ, xử lý đất nền và tạo lỗ thoát nước để bảo đảm cây vững gốc, giảm nguy cơ ngã đổ trong mưa lớn, gió to﻿. Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm, công tác theo dõi, gia cố, chống đỡ, cắt mé tán, hạ độ cao cây được tổ chức hằng năm, trong đó cao điểm là giai đoạn đầu và khi bước vào mùa mưa bão﻿ ở Huế.
tp-9-2-cay-xanh-hue.jpg
Bên cạnh các biện pháp kỹ thuật, trung tâm cũng phối hợp với lực lượng đô thị, công an và chính quyền cơ sở để xử lý kịp thời các điểm cây có nguy cơ đổ ngã, đảm bảo an toàn giao thông và người dân. Trong hai năm 2024 và 2025, TP Huế không ghi nhận sự cố cây xanh﻿ đổ ngã nghiêm trọng nào gây thiệt hại tài sản hoặc ảnh hưởng đến khu dân cư, sức khỏe, tính mạng con người.
tp-9-3-cay-xanh-hue.jpg
Việc tăng cường bảo vệ, chăm sóc và chủ động ứng phó﻿ mưa bão cho hệ thống cây xanh đô thị, cảnh quan, sinh thái, di sản… là nỗ lực không ngừng nghỉ của địa phương này, để Huế giữ vững danh hiệu “Thành phố xanh”; đồng thời đảm bảo lưu giữ tốt giá trị sinh thái đặc sắc, sự an toàn và chất lượng sống cho người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu﻿ ngày càng trở nên phức tạp, khó lường.
Ngọc Văn - Thế Nghĩa
