Huế bảo vệ ‘lá phổi xanh’ mùa mưa bão ra sao?

TPO - TP Huế hiện có hơn 70.000 cây xanh đô thị, trong đó nhiều cây có giá trị về tuổi đời, tính đặc trưng và yếu tố văn hóa, sinh thái. Trước diễn biến thời tiết ngày càng khó lường, đơn vị chức năng đã có những giải pháp để bảo vệ cây xanh.
Long não, bàng, phượng đỏ, muối - những loài cây từng được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mô tả trong hồi ức “Diễm của những ngày xưa” - cũng rất phổ biến ở nhiều tuyến phố tại Huế như Nguyễn Trường Tộ, Lê Lợi, Lê Duẩn, Đoàn Thị Điểm, Lê Huân... hay đường dạo bộ cạnh cầu Trường Tiền.
Trên các tuyến phố cũ cạnh Hoàng thành Huế như đường 23 tháng 8, hệ thống xà cừ trăm tuổi được xem là nhóm cây có giá trị về mặt tuổi đời, lịch sử, cảnh quan. Nhiều cây có đường kính lớn, tán rộng, tạo không gian rợp bóng đặc trưng cho vùng cảnh quan Kinh thành Huế.
Sau đó, với nỗ lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm Công viên cây xanh Huế và các lực lượng chức năng, “cụ” cổ thụ đã được dời vào bên trong công viên Phú Xuân bờ bắc sông Hương - gần với vị trí cây tọa lạc trước đây để trồng lại và chăm sóc cẩn trọng. Đến nay, cụ cây từng “chết hụt” do bão gió đã hồi sinh kỳ diệu trở lại.