Ngay sau khi thông tin về việc đề xuất chặt hạ và di dời một số cây xanh để làm hệ thống nhạc nước ở vườn hoa Lý Thái Tổ được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người dân đã bày tỏ sự lo lắng và phản đối. Các diễn đàn như “Yêu Hà Nội”, “Kiến trúc Hà Nội” hay các trang cá nhân của nhiều kiến trúc sư, nhà văn, nhà hoạt động môi trường đều có những chia sẻ tâm huyết.

Ở đây, phía quận Hoàn Kiếm dường như đang đặt ra một phép tính về ưu tiên giá trị trong phát triển đô thị: cây xanh lâu năm không đáng giữ và có thể dễ dàng hy sinh cho một công trình trang trí như nhạc nước.

Cây xanh không phải vật trang trí có thể dời chỗ là xong

Vườn hoa Lý Thái Tổ là một không gian mang tính biểu tượng của Hà Nội, ngoài vị trí trung tâm, tiếp giáp hồ Gươm, còn có hệ sinh thái cây xanh lâu năm đóng vai trò quan trọng về mặt cảnh quan, khí hậu và ký ức đô thị. Theo báo cáo, một số cây sẽ bị chặt hạ hoặc di dời vì ảnh hưởng tới “đường dạo và hệ thống nhạc nước”.

“Hệ thống nhạc nước vốn dĩ là công trình phụ trợ, thiên về tính biểu diễn và thị giác. Cây xanh thì khác: nó là thành phần sống, khó thay thế, có giá trị sinh thái, lịch sử và văn hóa. Việc chặt cây để phục vụ một công trình giải trí ngắn hạn là cách đánh đổi có phần phi lý, hoặc chí ít là phản cảm, trong một không gian như hồ Gươm. Điều đáng chú ý là trong thời gian qua, Hà Nội có xu hướng cải tạo không gian công cộng bằng cách làm mới toàn diện, thay vì tôn tạo và thích nghi. Tư duy này dẫn tới việc lát lại đá vỉa hè hàng loạt, lắp đặt các công trình trang trí “nhôm nhựa”, dựng đèn LED..., và giờ là nhạc nước thay cây xanh. Vấn đề không nằm ở bản thân công nghệ hay cái mới, mà ở chỗ nó được ưu tiên hơn những thứ vốn đã tạo nên linh hồn của không gian đô thị”, kiến trúc sư cảnh quan Nguyễn Hoàng Sơn phân tích.

Ông Sơn cũng cho rằng, nếu muốn dựng nhạc nước, đơn vị thi công hoàn toàn có thể tìm giải pháp thiết kế mềm mại để hệ thống này hài hòa với thảm thực vật có sẵn, thay vì chọn phương án dễ làm, ít tốn chất xám hơn, nhưng đánh đổi bằng giá trị lâu dài là di dời hoặc chặt bỏ cây.

“Không có đô thị nào ứng xử như thế với cây xanh lâu năm cả. Chưa đi đâu xa, chỉ nhìn sang nước láng giềng thôi, trong khi quy hoạch đường đi trong khu Cửu Trại Câu, người ta không chặt một cây nào, ngay cả khi cái cây đó còn nhỏ và đứng chắn giữa lối. Hay ở Singapore chẳng hạn, chính phủ nước này quy định rõ: bất cứ công trình công cộng nào cũng phải tích hợp với cây xanh hiện có, hoặc bù đắp bằng diện tích xanh tương đương. Không có chuyện chặt cây để làm công trình giải trí mà không qua đánh giá tác động sinh thái. Ngay cả hệ thống nhạc nước tại Marina Bay nổi tiếng với trình diễn ánh sáng cũng được thiết kế nổi trên mặt nước, không ảnh hưởng tới thảm thực vật hay cấu trúc tự nhiên xung quanh”, ông Sơn nói thêm.

Trước đó, trong một hội thảo về phát triển đô thị xanh, PGS.TS. Phạm Văn Phúc (ĐH Lâm nghiệp) cũng nhận định: “Cây xanh không nên bị xem như vật thể có thể di chuyển theo tiện ích của con người. Khi thiết kế, quy hoạch một công trình, phải tính đến việc giữ lại tối đa cây cũ, thay vì chặt xong rồi trồng lại cho đẹp. Một số ý kiến có thể lập luận rằng cây không bị chặt mà chỉ “di chuyển”, nhưng ai từng chứng kiến việc di dời cây cổ thụ sẽ hiểu: việc này gần như tương đương với một hình thức “chết tạm thời”. Không phải cây nào cũng sống sót được sau khi đào lên, bứng rễ, rồi trồng lại ở môi trường khác. Càng là cây to, rễ ăn sâu, càng khó phục hồi. Cây xanh không phải vật thể có thể bê đi như ghế đá, mà là một hệ sinh thái thu nhỏ, có đời sống, có liên hệ với các loài chim, côn trùng, thậm chí là với ký ức và cảm xúc con người”.

TS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam cũng cho rằng: “Khi cải tạo các không gian như hồ Gươm, cần ưu tiên các giải pháp tôn tạo mềm, tránh bê tông hóa và thay đổi cấu trúc sinh thái. Cây cổ thụ ở những nơi như vườn hoa Lý Thái Tổ có ý nghĩa không chỉ về mặt sinh học mà cả văn hóa, lịch sử”.

Tác động tích cực của cây xanh đô thị

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi người dân đô thị nên có ít nhất 9 m² diện tích cây xanh để đảm bảo chất lượng sống tối thiểu, trong khi mức khuyến nghị lý tưởng là 20 m²/người. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng Hà Nội, đến năm 2023, diện tích cây xanh bình quân đầu người tại Hà Nội chỉ khoảng 6,7 m², thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn của WHO và các nước phát triển.

Cây xanh không chỉ tạo bóng mát mà còn giúp giảm nhiệt độ đô thị từ 2 đến 8 độ C, lọc bụi mịn PM2.5 – một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh hô hấp và tim mạch – và giảm tiếng ồn tới 40%. Việc mất đi một cây lớn cũng đồng nghĩa với mất đi hàng trăm kg oxy mỗi năm, hàng tấn nước được giữ lại trong lòng đất, và hàng ngàn m² không khí được lọc sạch.