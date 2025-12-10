Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm Phật đường ở Huế

Ngọc Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Giữa mưa lạnh, một bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước ngôi niệm Phật đường ở Huế khiến nhiều người xót xa.

Chiều 10/12, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP. Huế) cho biết, vừa phát đi thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm Phật đường Hiền Lương, thuộc địa bàn phường.

tre-so-sinh.jpg
Bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi﻿ trước niệm Phật đường ở Huế. Ảnh: UBND phường Phong Thái

Trước đó, bà Hoàng Thị Ngọc A. (người địa phương) phát hiện một bé trai nằm trong chiếc giỏ nhựa màu xanh đặt trước khuôn viên niệm Phật đường Hiền Lương (phường Phong Thái, TP. Huế). Bên cạnh bé chỉ có vài bộ quần áo trẻ sơ sinh, không có giấy tờ hay thông tin nào về cha mẹ.

Sự việc được báo cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng khoảng 3,3kg, ước khoảng 3 ngày tuổi, có hai xoáy trên đỉnh đầu. Thời điểm phát hiện, sức khỏe bé ổn định, không ghi nhận dị tật tứ chi. Bé được người của niệm Phật đường tạm thời chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Nhiều người dân gần đó cho biết, trước khi được bế vào trong niệm Phật đường, hình ảnh bé trai với khuôn mặt kháu khỉnh nằm co ro trong chiếc giỏ nhựa giữa trời mưa lạnh khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Ngay sau sự việc, UBND phường Phong Thái đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé. Theo đó, ai là cha mẹ, người thân của cháu bé đề nghị liên hệ tại tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái, hoặc qua số điện thoại 0981.168.779 (bà Nguyễn Thị Minh Hải, cán bộ địa phương) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Thông báo tìm người thân sẽ được UBND phường Phong Thái niêm yết trong 7 ngày. Sau thời hạn này, nếu không có người thân đến nhận bé, chính quyền địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục khác theo quy định.

Ngọc Văn
#Niệm Phật đường #bé trai #sơ sinh #bị bỏ rơi #mưa lạnh #UBND phường #Phong Thái #phát thông báo #tìm thân nhân #TP Huế

Xem thêm

Cùng chuyên mục