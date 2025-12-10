Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm Phật đường ở Huế

TPO - Giữa mưa lạnh, một bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi trước ngôi niệm Phật đường ở Huế khiến nhiều người xót xa.

Chiều 10/12, thông tin từ UBND phường Phong Thái (TP. Huế) cho biết, vừa phát đi thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước niệm Phật đường Hiền Lương, thuộc địa bàn phường.

Bé trai sơ sinh được phát hiện bị bỏ rơi﻿ trước niệm Phật đường ở Huế. Ảnh: UBND phường Phong Thái

Trước đó, bà Hoàng Thị Ngọc A. (người địa phương) phát hiện một bé trai nằm trong chiếc giỏ nhựa màu xanh đặt trước khuôn viên niệm Phật đường Hiền Lương (phường Phong Thái, TP. Huế). Bên cạnh bé chỉ có vài bộ quần áo trẻ sơ sinh, không có giấy tờ hay thông tin nào về cha mẹ.

Sự việc được báo cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra ban đầu, bé nặng khoảng 3,3kg, ước khoảng 3 ngày tuổi, có hai xoáy trên đỉnh đầu. Thời điểm phát hiện, sức khỏe bé ổn định, không ghi nhận dị tật tứ chi. Bé được người của niệm Phật đường tạm thời chăm sóc, theo dõi sức khỏe.

Nhiều người dân gần đó cho biết, trước khi được bế vào trong niệm Phật đường, hình ảnh bé trai với khuôn mặt kháu khỉnh nằm co ro trong chiếc giỏ nhựa giữa trời mưa lạnh khiến ai chứng kiến cũng nghẹn lòng.

Ngay sau sự việc, UBND phường Phong Thái đã phát đi thông báo tìm thân nhân cho bé. Theo đó, ai là cha mẹ, người thân của cháu bé đề nghị liên hệ tại tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái, hoặc qua số điện thoại 0981.168.779 (bà Nguyễn Thị Minh Hải, cán bộ địa phương) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Thông báo tìm người thân sẽ được UBND phường Phong Thái niêm yết trong 7 ngày. Sau thời hạn này, nếu không có người thân đến nhận bé, chính quyền địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục khác theo quy định.