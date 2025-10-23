Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân lúc rạng sáng

Hoài Nam
TPO - Chính quyền xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang phát thông báo tìm thân nhân cho bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân lúc rạng sáng.

Ngày 23/10, thông tin từ UBND xã Hương Khê (Hà Tĩnh), trên địa bàn vừa phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5h sáng ngày 21/10, bà Phạm Thị M. (trú tại xóm 7, xã Hương Khê) đi thể dục thì phát hiện có 1 bé sơ sinh bị bỏ rơi bên cửa cổng nhà mình. Ngay sau đó, gia đình bà M. đã thông báo đến chính quyền xã.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã kiểm tra và thăm khám sức khỏe cho cháu bé. Qua kiểm tra, xác định bé gái sơ sinh nặng khoảng 2,8kg, mới sinh được khoảng 11 ngày tuổi.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi cùng bức thư để lại.

Thời điểm phát hiện bé gái được quấn trong chiếc khăn kèm một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay thông tin về ngày sinh, hoàn cảnh người mẹ không có điều kiện nuôi con và mong được gia đình nhận nuôi...

Hiện xã Hương Khê cũng đã lập biên bản, tạm giao cháu bé cho gia đình anh Phạm Quốc B. (SN 1986, trú tại thôn 7, xã Hương Khê) chăm sóc, nuôi dưỡng cháu trong thời gian tìm người thân cho cháu.

Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không tìm thấy cha, mẹ và người thân của cháu bé, chính quyền xã Hương Khê sẽ tiến hành làm thủ tục khai sinh cho trẻ và các thủ tục pháp lý liên quan đến trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật.

Hoài Nam
