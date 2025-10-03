Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Mẹ ruột đến nhận lại con sau khi bỏ rơi dưới gốc cây

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi chính quyền xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị thông báo, mẹ ruột của bé gái sơ sinh đã đến làm các thủ tục để nhận lại bé.

Ngày 3/10, thông tin từ UBND xã Cửa Tùng, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới gốc cây ở vườn nhà dân vào ngày 24/9 đã có người thân đến nhận lại.

be-gai-so-sinh-bi-bo-roi.png
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Cửa Tùng đã được người thân đến nhận lại.

Theo UBND xã Cửa Tùng, sau khi phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân cho bé.

Ba ngày sau, chị N.T.H. (24 tuổi, ở xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị) đã đến xin nhận lại bé. Làm việc với cơ quan chức năng, chị H. thừa nhận mình là mẹ ruột của bé.

“Do mâu thuẫn chuyện gia đình nên chị H. mang con qua nhà bà ngoại, bỏ dưới gốc cây hồ tiêu rồi rời đi. Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, xét nghiệm ADN và xác nhận chị H. chính là mẹ ruột của cháu nên đã làm các thủ tục để cháu về với gia đình”, lãnh đạo UBND xã Cửa Tùng cho biết.

Hữu Thành
#bé gái sơ sinh bị bỏ rơi #Cửa Tùng #mẹ ruột #ADN #Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục