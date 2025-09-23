Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng

Thu Hiền
TPO - Người dân xã Vạn An, tỉnh Nghệ An vừa phát hiện một bé gái sơ sinh được phát hiện bị bỏ lại gần trạm điện cùng giỏ đồ có 15 triệu đồng.

Ngày 23/9, ông Vương Hồng Thái, Chủ tịch UBND xã Vạn An (tỉnh Nghệ An), cho biết, một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi vừa được người dân phát hiện ở trạm điện trên địa bàn.

“Bé gái nặng 4kg, rất kháu khỉnh, sức khỏe bình thường. Trong chiếc giỏ để lại bên cạnh cháu bé còn có 15 triệu đồng và một tờ giấy ghi thông tin. Chính quyền đã phát thông báo rộng rãi, nếu sau 7 ngày không có người thân đến nhận, địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định pháp luật”, ông Thái cho hay.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở xã Vạn An, tỉnh Nghệ An

Theo đó, khoảng 5h15 sáng cùng ngày, trong lúc đi thể dục, anh L.N (trú tại xã Vạn An), phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường gần trạm điện ở xóm Tiền Phong.

Bên cạnh cháu có một giỏ đồ gồm vài bộ quần áo, sữa, bỉm, thuốc bổ, số tiền 15 triệu đồng và một tờ giấy ghi thông tin. Nội dung cho biết, cháu tên gọi là Nấm, do hoàn cảnh không thể nuôi dưỡng nên nhờ ai nhặt được thì chăm sóc giúp.

Ngay sau khi sự việc được trình báo, chính quyền địa phương đã tiếp nhận, đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Qua thăm khám ban đầu của bác sĩ, sức khỏe cháu bé bình thường, nặng khoảng 4kg, giới tính nữ, khoảng 20 ngày tuổi.

Chính quyền xã Vạn An đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, đồng thời thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để tìm người thân cháu bé.

Thu Hiền
