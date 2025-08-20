Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hai bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa ở Hà Nội

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 5h47 ngày 20/8, người dân phát hiện 2 bé sơ sinh đặt trong lồng bàn bị bỏ rơi trước cổng chùa, bên cạnh có một số vật dụng sinh hoạt. UBND xã đã phát thông báo tìm người thân của các bé.

Ngày 20/8, UBND xã Hát Môn (Hà Nội) đã phát đi thông báo về việc tìm người thân của 2 bé sơ sinh bị bỏ rơi tại cổng chùa Chung Linh (xã Hát Môn).

Theo thông báo, khoảng 5h47 ngày 20/8 tại cổng chùa Chung Linh, ông Từ Tất Thân (trú tại thôn Liên Hiệp 1, xã Hát Môn) phát hiện hai cháu bé sơ sinh (1 trai, 1 gái) bị bỏ rơi.

Cụ thể, 2 bé được đặt trong 1 chiếc lồng bàn, có che ô. Bên cạnh có một số vật dụng, gồm: 1 túi xách bên trong có 1 hộp sữa, 4 bình sữa, 1 hút đờm, 1 nhiệt kế, 1 lọ thuốc, tuýp kem bôi da… cùng với quần áo, tã, bỉm, 5 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng.

tre-bo-roi-hat-mon.jpg
Hai bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa được người dân phát hiện

Phát hiện sự việc, ông Thân đã đưa 2 bé vào chùa và trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được thông tin, UBND xã Hát Môn phối hợp cùng công an xã đã tiến hành lập biên bản sự việc và phát thông báo tìm cha đẻ, mẹ đẻ của 2 bé.

Trong thời hạn 7 ngày liên tục kể từ ngày ban hành thông báo, nếu không có thông tin về cha đẻ, mẹ đẻ của 2 cháu, UBND xã Hát Môn sẽ tiến hành làm các thủ tục có liên quan cho 2 cháu theo quy định.

Thanh Hiếu
#Trẻ sơ sinh #Bỏ rơi #Cổng chùa #Lồng bàn #xã Hát Môn #Tìm cha mẹ

Xem thêm

Cùng chuyên mục