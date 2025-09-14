Bé trai một ngày tuổi bị bỏ rơi kèm thư tay nhờ nuôi giúp

TPO - Bé trai chỉ một ngày tuổi bị bỏ rơi tại ấp Phước Hảo (xã Mỹ Thuận, An Giang), bên cạnh có bức tâm thư hé lộ hoàn cảnh éo le của người mẹ nhờ người khác nuôi giúp cháu bé. Hiện bé được một gia đình địa phương nhận chăm sóc, trong khi chờ chính quyền phát thông báo tìm thân nhân.

Ngày 14/9, lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận (huyện Mỹ Tú, tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đang thông báo tìm thân nhân của một bé trai mới sinh bị bỏ rơi tại ấp Phước Hảo. Bé trai 1 ngày tuổi được người dân phát hiện vào ngày 13/9, cùng nhiều đồ dùng cá nhân và bức tâm thư. Trong thư, người mẹ viết: “Em Sóc 12/9/2025..., con còn đi học, lỡ dại không có kinh phí lo cho bé nên nhờ cô chú nuôi giúp. Bé là con trai, cô chú không cần phải biết con là ai… Con chân thành cảm ơn”.

Xã Mỹ Thuận, An Giang thông báo tìm thân nhân bé trai bị bỏ rơi.

Hiện bé đang được gia đình anh Nguyễn Văn Hồ - nhân viên Đội An ninh, Công an xã Mỹ Thuận nhận chăm sóc.

Nếu sau 30 ngày không có ai đến nhận, chính quyền sẽ tiến hành thủ tục để gia đình anh Hồ được nhận làm con nuôi.