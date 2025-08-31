Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi ven đường ở An Giang

Nhật Huy
TPO - Một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn vừa bị bỏ rơi ven đường ở An Giang. Chính quyền địa phương đang phát thông báo khẩn tìm thân nhân của bé.

Ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hòa (tỉnh An Giang) cho biết, địa phương đang thông báo tìm thân nhân của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại ấp Cạn Vàm.

Trước đó, trưa 29/8, người dân ấp Cạn Vàm phát hiện một bé trai vừa mới sinh, còn nguyên dây rốn, được quấn trong chiếc áo khoác màu xám nâu và đặt ven đường, cách cầu Thạnh Yên (trên đường tỉnh 966) khoảng 400m. Bé nặng 3kg, sức khỏe ổn định.

z6963302276789-4e74878001f849dec25bf9e57f4d88b7-2681.jpg
Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại ấp Cạn Vàm, xã Vĩnh Hòa.

UBND xã Vĩnh Hòa thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về bé sơ sinh xin liên hệ Công an xã, UBND xã để hỗ trợ việc tìm kiếm.

Trong vòng 7 ngày, nếu không có thông tin về cha mẹ ruột, UBND xã Vĩnh Hòa sẽ làm thủ tục thông báo để bà Q.T.K.T. - người đang tạm thời nuôi dưỡng bé tiến hành đăng ký khai sinh theo quy định.

Nhật Huy
