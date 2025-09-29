Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thi thể dạt vào bờ biển Quảng Trị là nam sinh lớp 11

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển Cửa Tùng được xác định là nam sinh học lớp 11 ở xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 29/9, ông Võ Đức Diện - Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) cho biết vào sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể nam thanh niên trôi dạt vào bờ biển, đoạn gần bờ kè Đồn Biên phòng Cửa Tùng.

Nạn nhân mặc quần đùi ngắn, áo dài tay màu đen. Một số người dân cho rằng, đây có thể là 1 trong 2 ngư dân mất tích trong vụ 2 tàu cá ở TPHCM gặp nạn tại vùng biển Cửa Việt sáng 28/9.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND xã Cửa Tùng Võ Đức Diện, trong sáng nay, người nhà nạn nhân đã đến hiện trường nhận dạng.

"Bước đầu xác định nạn nhân là em N.V.C (SN 2009, đang học lớp 11, trú xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị). Nạn nhân đã nhảy cầu Hiền Lương 2 vào 3 ngày trước”, ông Diện cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Hữu Thành
#thi thể nam sinh Quảng Trị #nam sinh lớp 11 Vĩnh Thủy #thi thể trôi dạt biển Cửa Tùng #tìm kiếm nạn nhân vụ đắm tàu #nghi vấn tự tử tại Quảng Trị #điều tra vụ mất tích tàu cá #bệnh nhân nhảy cầu Hiền Lương 2 #thi thể trôi dạt bờ biển miền Trung #giải quyết hậu quả vụ tai nạn biển #tin tức biển đảo Quảng Trị

Xem thêm

Cùng chuyên mục