Tìm thấy thi thể ngư dân sau hai ngày mất tích trên biển Quảng Trị

Hữu Thành
TPO - Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể ngư dân Mai Văn L. ở xã Mỹ Thủy.

Chiều 12/8, UBND xã Mỹ Thủy thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể ngư dân Mai Văn L. (SN 1977, ở thôn Đông Tân, xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) mất tích khi đang đánh cá trên biển vào sáng 10/8.

tim-thay-thi-the-ngu-dan-mai-van-lai-o-my-thuy-1282025.png
Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể ngư dân Mai Văn L. ở xã Mỹ Thủy mất tích trên biển﻿.

Thi thể ngư dân L. được tìm thấy vào trưa 12/8 tại khu vực biển cách bờ khoảng 9km, và cách vị trí phát hiện thuyền trôi dạt trước đó không xa. Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân vào bờ và làm các thủ tục cần thiết để sau đó bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng 10/8, trong lúc đánh lưới tại khu vực cách bờ khoảng 4 hải lý gần cảng Mỹ Thủy, anh Lê Quang Diễn - Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự thôn Thuận Đầu phát hiện một chiếc thuyền trôi dạt. Qua kiểm tra, xác định đây là thuyền của ngư dân Mai Văn L, người đã ra khơi đánh cá từ lúc 2h sáng cùng ngày. Thời điểm phát hiện, trên thuyền không có người.

Ngay khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Hải An (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Mỹ Thủy cùng các lực lượng địa phương và ngư dân trong khu vực tổ chức tìm kiếm suốt hai ngày.

Hữu Thành
