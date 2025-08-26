Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Một tàu lớn trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa, 19 người lên bờ an toàn

Hoàng Lam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5, một tàu hàng trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa, 19 người trên tàu được đưa lên bờ an toàn.

Sáng 26/8, bà Trần Thị Huệ - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang (Thanh Hóa) xác nhận, chính quyền địa phương vừa phối hợp với lực lượng chức năng ứng cứu 19 thuyền viên trên tàu hàng ở Nghệ An bị sóng đánh, trôi dạt vào Thanh Hóa.

screenshot-20250826-095338-facebook.jpg
Tàu hàng trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng 26/8, tàu hàng Thanh Thành Đạt 19 (dài 151m, rộng 26m) ở Nghệ An do thuyền trưởng Hà Văn Hợp điều khiển, cùng 18 thuyền viên đã trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển thôn Bình, xã Tiên Trang.

Thuyền trưởng tàu cho biết, trước đó, tàu neo đậu tại vùng biển Nam Định, nhưng do sóng to, gió lớn từ bão số 5 khiến tàu không làm chủ được hướng lái, bị cuốn trôi về phía Thanh Hóa. Rất may, tàu được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương ở Thanh Hóa ứng cứu, đưa toàn bộ 19 người trên tàu vào nơi tránh trú an toàn.

Theo ghi nhận nhanh, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, chia cắt, ách tắc giao thông. Hiện chính quyền các địa phương, ngành chức năng và nhân dân đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do hậu quả bão số 5 gây ra.

Hoàng Lam
#thuyền trôi dạt trên biển #Nghệ An #Nam Định #Thanh Hóa #biển Tiên Trang #19 thuyền viên #cứu hộ #lên bờ #an toàn

Xem thêm

Cùng chuyên mục