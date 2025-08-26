Một tàu lớn trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa, 19 người lên bờ an toàn

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 5, một tàu hàng trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa, 19 người trên tàu được đưa lên bờ an toàn.

Sáng 26/8, bà Trần Thị Huệ - Chủ tịch UBND xã Tiên Trang (Thanh Hóa) xác nhận, chính quyền địa phương vừa phối hợp với lực lượng chức năng ứng cứu 19 thuyền viên trên tàu hàng ở Nghệ An bị sóng đánh, trôi dạt vào Thanh Hóa.

Tàu hàng trôi dạt vào bờ biển Thanh Hóa.

Theo đó, vào khoảng 2h sáng 26/8, tàu hàng Thanh Thành Đạt 19 (dài 151m, rộng 26m) ở Nghệ An do thuyền trưởng Hà Văn Hợp điều khiển, cùng 18 thuyền viên đã trôi dạt và mắc cạn tại vùng biển thôn Bình, xã Tiên Trang.

Thuyền trưởng tàu cho biết, trước đó, tàu neo đậu tại vùng biển Nam Định, nhưng do sóng to, gió lớn từ bão số 5 khiến tàu không làm chủ được hướng lái, bị cuốn trôi về phía Thanh Hóa. Rất may, tàu được lực lượng chức năng và chính quyền địa phương ở Thanh Hóa ứng cứu, đưa toàn bộ 19 người trên tàu vào nơi tránh trú an toàn.

Theo ghi nhận nhanh, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ngập lụt, chia cắt, ách tắc giao thông. Hiện chính quyền các địa phương, ngành chức năng và nhân dân đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do hậu quả bão số 5 gây ra.