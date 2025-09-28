Tiếp tục tìm kiếm 2 ngư dân mất tích ở Cửa Việt

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang khẩn trương tìm kiếm 2 ngư dân mất tích trong vụ hai tàu cá thành phố Hồ Chí Minh gặp nạn trên vùng biển Cửa Việt.

Chiều 28/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm 2 ngư dân đang gặp nạn trên biển.

Clip: Công tác cứu hộ 2 tàu cá TPHCM gặp nạn trên vùng biển Cửa Việt.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng liên hệ và sử dụng ghe QT-10599-TS của ông Nguyễn Ngọc Thuận (SN 1983, trú xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) cùng 1 ngư dân ra ứng cứu và đã cứu được 7 ngư dân trên tàu mắc cạn. Trước đó, 1 ngư dân đã tự bơi vào bờ an toàn.

Đến 12h30, lực lượng cứu nạn đã cứu thêm được một ngư dân trong số 3 người mất tích, nâng tổng số ngư dân gặp nạn trên biển Cửa Việt được cứu lên 9 người.

Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn 2 ngư dân còn lại vẫn đang được triển khai khẩn trương.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm ngư dân gặp nạn.

Danh tính 9 ngư dân được cứu gồm: Mai Thanh Tâm (SN 1999, trú tại Thọ Sơn, An Giang); Lê Duy Thang (SN 1984, trú An Giang); Nguyễn Ngọc Phong (SN 1998, trú Đồng Nai); Lê Văn Bảnh (SN 1992, trú An Giang); Nguyễn Thanh Phong (SN 1994, trú An Giang); Nguyễn Minh Trường (SN 1993, trú An Giang); Lăng Quốc Hải (SN 1974, trú An Giang); Hạ Minh Tân, SN 1994, trú An Giang); Nguyễn Văn Trường (SN 1990, trú An Giang).

Cứu hộ các ngư dân gặp nạn trên biển.

Hiện 9 ngư dân đã được đưa lên trụ sở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị (cũ) ở phường Nam Đông Hà để tiến hành chăm sóc sức khỏe.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Chỉ huy Công an xã Nam Cửa Việt đã có mặt trực tiếp tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

Triển khai máy bay không người lái để tìm kiếm phương tiện và ngư dân mất tích.

Lực lượng cứu nạn tiếp tục triển khai máy bay không người lái để tìm kiếm phương tiện và ngư dân mất tích. Song do sóng to gió lớn, máy bay chưa thể hoạt động hiệu quả. Các lực lượng cứu nạn tiếp tục bám sát hiện trường, tăng cường phối hợp để sớm tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích.

Các lực lượng cứu hộ tiếp tục công tác cứu nạn.

Trước đó, Tiền Phong thông tin, vào sáng 28/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) nhận tin báo 2 tàu đánh cá mang số hiệu BV 4670-TS, BV 0042-TS ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) cùng 11 ngư dân bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt), yêu cầu đơn vị hỗ trợ, ứng cứu.