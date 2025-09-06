Tổ cấp cứu đường không cùng trực thăng giành sự sống cho ngư dân gặp nạn

TPO - Chiếc trực thăng EC225 số hiệu VN-8619 đưa tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Song Tử Tây, nhanh chóng tiếp cận và chuyển bệnh nhân về đất liền tiếp tục điều trị, kịp thời thoát khỏi cơn nguy kịch.

Bệnh nhân là ngư dân Nguyễn Đức Quang (sinh năm 1980, quê ở Lý Sơn, Quảng Ngãi), được chẩn đoán mắc bệnh giảm áp type 2 do lặn sâu, ở giờ thứ 21, mức độ nặng, tổn thương đa cơ quan và có biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp khó hồi phục.

Tiên lượng nguy cơ hít sặc, tắc mạch, liệt tiến triển, suy đa cơ quan vượt quá khả năng điều trị của bệnh xá đảo Song Tử Tây. Cần khẩn trương vận chuyển bằng trực thăng về đất liền để cấp cứu.

Trực thăng đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được bàn giao cho các bác sĩ tiếp tục điều trị. Ảnh: CTV

Thực hiện chỉ lệnh của cấp trên (tối 5/9), Công ty Trực thăng Miền Nam (Binh đoàn 18) đã điều động trực thăng EC225 số hiệu VN-8619 xuất phát từ sân bay Vũng Tàu, cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175, bay ra đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) thực hiện nhiệm vụ cấp cứu khẩn cấp.

Đến 2 giờ 50 phút (ngày 6/9) trực thăng hạ cánh xuống đảo Song Tử Tây. Tổ cấp cứu nhanh chóng tiếp cận, đưa bệnh nhân lên trực thăng.

Sau nhiều giờ bay vượt sóng gió, trực thăng đã hạ cánh an toàn tại sân đỗ Bệnh viện Quân y 175, bàn giao bệnh nhân cho các bác sĩ tiếp tục điều trị, kịp thời giành lại sự sống cho ngư dân.

Tổ bay phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: CTV