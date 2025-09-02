4 tốp phản lực cơ sẽ trình diễn tuyệt kỹ gì trong ngày Quốc khánh?

TPO - Cùng với đội hình 10 chiếc trực thăng treo cờ và đội hình máy bay vận tải Casa thực hiện màn diễu binh đường không hoành tráng trên Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9, 4 tốp phản lực cơ Su-30MK2, Yak-130 và L-39NG sẽ trình diễn các tuyệt kỹ đẹp mắt, thể hiện trình độ và bản lĩnh của những người lính Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Các biên đội phản lực cơ bay chào mừng trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, gồm: 7 chiếc tiêm kích đa năng hạng nặng tầm xa Su-30MK2; 6 chiếc máy bay huấn luyện phản lực hai chỗ ngồi đa năng Yak-130; 4 chiếc máy bay huấn luyện phản lực nâng cao có tính năng cường kích hạng nhẹ L-39NG.

Theo đó, 17 chiếc máy bay chia thành 4 tốp bay biểu diễn. Trình tự bay là 6 máy bay Yak-130 theo đội hình mũi tên thông qua khán đài lần thứ nhất, sau đó tách làm hai tốp, một tốp vòng về sân bay hạ cánh, tốp thứ hai vòng trái và tiếp tục thông qua khán đài.

Video: Các tốp Su-30MK2 và Yak-130 trình diễn trong buổi tổng duyệt cho lễ kỷ niệm trọng đại.

Tiếp theo là tốp 4 máy bay L-39NG theo đội hình bậc thang bay thông qua khán đài một lần rồi sau đó vòng về sân bay hạ cánh. Tốp thứ ba và thứ tư lần lượt gồm hai chiếc và 5 chiếc Su-30MK2 bay theo đội hình mũi tên, sau khi thông qua khán đài lần thứ nhất thì cơ động vòng trái.

Khi thông qua khán đài lần thứ hai, 3 máy bay Yak-130 cơ động bắn đạn nhiễu (thả mồi bẫy nhiệt) trong lúc bay khoan lên, bay vòng bên phải và bay vòng bên trái.

Ngay sau đó, tốp hai máy bay Su-30MK2 thông qua khán đài lần thứ hai, chiếc đầu tiên cơ động khoan lên bắn đạn nhiễu, chiếc bên trái vòng bên trái kết hợp bắn đạn nhiễu.

Tốp 5 máy bay Su-30MK2 còn lại thông qua khán đài lần hai thì máy bay số 1 ở giữa thực hiện lộn lên kết hợp bắn đạn nhiễu, hai chiếc bên trái vòng trái bắn đạn nhiễu, hai chiếc bên phải vòng phải bắn đạn nhiễu, sau đó cơ động giải tán biên đội kiểu “nở hoa”. Trước khi thực hiện lấy độ cao về sân bay, hai chiếc bên phải vòng qua Hồ Tây rồi lần lượt bắn đạn nhiễu ở đây.

Màn diễu binh ấn tượng của tất cả các tốp máy bay phản lực này diễn ra trong khoảng 40 phút, tính từ lúc bắt đầu cất cánh cho đến khi hạ cánh tại sân bay Kép ở Bắc Ninh.