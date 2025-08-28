Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình

Xuân Tùng - Hiếu Duy - Thanh Hà - Trọng Tài

TPO - Hàng chục máy bay của Quân chủng Phòng Không - Không quân, bao gồm trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA, Yak-130; L-39NG và tiêm kích Su-30MK2... cất cánh từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh) đã bay qua Quảng trường Ba Đình vào sáng nay, 28/8.

f035c4051b52900cc943.jpg
Xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8 mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tiến vào trung tâm Thủ đô Hà Nội.
9795e66f2038ab66f229.jpg
Hình ảnh này là biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.
923297cd519adac4838b.jpg
Khoảng 10h45, các trực thăng bắt đầu xuất phát từ sân bay Hòa Lạc (Hà Nội).
1142239393179189705.jpg
Biên đội trực thăng hướng về Quảng trường Ba Đình.
ddc30eb294e51fbb46f4.jpg
Bốn chiếc L-39NG bay theo đội hình "bậc thang" tiến vào trung tâm Thủ đô Hà Nội. Những chiếc máy bay huấn luyện đa năng này xuất phát từ sân bay Kép (Bắc Ninh).
62c8cfbc55ebdeb587fa.jpg
Đội hình Yak-130 bay trên bầu trời Thủ đô Hà Nội. Yak-130 thuộc biên chế Trung đoàn 940 đóng quân ở Phù Cát (Gia Lai), cơ động ra miền Bắc cuối tháng 7 để luyện tập cho A80.
fdc38eb114e69fb8c6f7.jpg
Đội hình tiêm kích Su-30MK2 bay theo đội hình "mũi tên". Các tiêm kích này cất cánh từ sân bay Kép (Bắc Ninh)
292002436382709313.jpg
Su-30MK2 là dòng tiêm kích đa năng siêu âm hiện đại, hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, kiểm soát chặt chẽ không phận, tấn công hiệu quả các mục tiêu trên không, trên bộ, trên biển.
b74bfd3c676bec35b57a.jpg
Su-30MK2 được mệnh danh là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Với phương châm “lấy ít đánh nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, bằng tinh thần quả cảm phi thường, sự thông minh, sáng tạo, Bộ đội Không quân “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”, đánh bại kẻ thù, thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy “mở mặt trận trên không thắng lợi”.

Ngày nay, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.

