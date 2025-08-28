Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình

Với phương châm “lấy ít đánh nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông”, bằng tinh thần quả cảm phi thường, sự thông minh, sáng tạo, Bộ đội Không quân “đã xuất kích là mang chiến thắng trở về”, đánh bại kẻ thù, thực hiện trọn vẹn lời Bác Hồ dạy “mở mặt trận trên không thắng lợi”.

Ngày nay, Không quân nhân dân Việt Nam tiếp tục khẳng định rõ vai trò nòng cốt trên mặt trận đối không, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong mọi tình huống.