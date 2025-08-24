Biên đội tiêm kích sẵn sàng bay trên bầu trời Quảng trường Ba Đình

TPO - Sau một tháng luyện tập với 13 ban bay, các phi công biên đội máy bay phản lực đang đóng quân tại sân bay Kép, Bắc Ninh đã sẵn sàng cho nhiệm vụ bay hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và bay biểu diễn cùng với các lực lượng trên bầu trời Quảng trường Ba Đình, Hà Nội cho sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám và Quốc Khánh 2/9.
Ghi nhận của báo Tiền Phong, tại sân bay Kép (Bắc Ninh), công tác kiểm tra được diễn ra đồng loạt, trong đó bao gộp nhập thông tin, dữ liệu cho hoạt động bay tại Hà Nội.
Các máy bay được bộ phận kỹ thuật kiểm tra kỹ càng từng chi tiết và được tiếp nhiên liệu đảm bảo cho hoạt động bay của máy bay khi triển khai nhiệm vụ tại Hà Nội.
Công tác phối hợp giữa phi công với kỹ thuật mặt đất được diễn ra để kiểm tra toàn bộ quy trình trước khi máy bay lăn ra đường băng cất cánh bay về Thủ đô.
"Chúng tôi rất háo hức cho nhiệm vụ bay ra Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. Trên bầu trời Thủ Đô, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện hết sức mình để biểu diễn những động tác đã được huấn luyện thành thục để cho toàn thể nhân dân và đồng bào cả nước xem", anh Huy chia sẻ.
"Chúng tôi thể hiện ý chí, quyết tâm rất cao để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được diễn ra an toàn nhất, đảm bảo theo đúng yêu cầu nhiệm vụ được giao", Chính ủy Sư đoàn 371 chia sẻ.
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng hàng chục máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải.
Dự kiến, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).