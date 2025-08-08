Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80

Quốc Nam

TPO - Từng nhóm máy bay Su30-MK2; Yak-130 và L39-NG được những phi công dày dặn kinh nghiệm điều khiển theo đội đội hình, cá nhân cất cánh từ sân bay Kép (Bắc Ninh) phối hợp cho nhiệm vụ huấn luyện, hợp luyện và tham gia sơ luyện, tổng duyệt và bay chào mừng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.

Video: Mãn nhãn máy bay chiến đấu luyện tập cho sự kiện A80
tp-quocnam-z62-2718.jpg
Những ngày tháng 8 này, tại sân bay Kép (tỉnh Bắc Ninh), các đơn vị trực thuộc tại đây đang gấp rút chuẩn bị cho kế hoạch tập luyện bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80)
tp-quocnam-z62-2713.jpg
tp-quocnam-z62-2761.jpg
tp-quocnam-z62-2722.jpg
Ghi nhận của PV báo Tiền Phong, ngay từ 5h sáng hằng ngày, công tác tiếp nhiên liệu, kiểm tra toàn bộ quy trình bay được tiến hành. Việc kiểm tra kỹ thuật được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ ở từng khâu, các phi công phối hợp với đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật trên máy bay.
tp-quocnam-tpo-2815.jpg
Khoảng 30 phút sau, chiếc Su-30MK2 ra đường băng và cất cánh. Đây là chiếc máy bay đầu tiên bay trong ngày có nhiệm vụ đo đạc các điều kiện khí tượng khu vực đường bay; thu thập, khai thác, xử lý các nguồn dữ liệu.
tp-quocnam-tpo-3708.jpg
tp-quocnam-z62-3068-8041.jpg
tp-quocnam-z62-3067.jpg
tp-quocnam-z62-3039.jpg
Sau khi bay đo đạc, tất cả chỉ số về thời tiết, các thành phần gồm lực lượng hỗ trợ mặt đất và phi công đều nắm chắc số liệu bay, đường bay, làm tốt công tác hiệp đồng giữa phi công với chỉ huy bay và các máy bay.
tp-quocnam-z62-2787.jpg
Thượng tá Chu Quốc Khánh - Phó Trung đoàn trưởng - Quân huấn, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, cho biết ngay sau khi nhận được kế hoạch tổ chức bay sự kiện A80, các phi công tại các sư đoàn thuộc Quân chủng Phòng không Không quân cảm thấy rất hồ hởi cho nhiệm vụ trọng đại này. Đơn vị tổ chức lựa chọn các phi công các đơn vị có trình độ bay từ khá trở lên tập trung về sân bay Kép để tổ chức huấn luyện, luyện tập bài bay theo yêu cầu nhiệm vụ đã được phê duyệt.
tp-quocnam-z62-3962.jpg
tp-quocnam-z62-4121.jpg
tp-quocnam-z62-3629.jpg
tp-quocnam-tpo-2990.jpg
"Các phi công khi tập trung về Trung đoàn 927 được học tập, luyện tập sau đó thực hành bay. Bên cạnh đó các thành phần bảo đảm như kỹ thuật, hậu cần, thông tin đã tích cực chủ động trong công việc của mình, đặc biệt là trong những ngày gấp rút tổ chức hợp luyện cho sự kiện A80", Thượng tá Chu Quốc Khánh chia sẻ.
tp-quocnam-z62-3170.jpg
tp-quocnam-z62-3215.jpg
Từng nhóm top 2 chiếc máy bay Su-30MK2 cất lăn bánh trên đường băng và chạy lấy đà để cất cánh.
tp-quocnam-z62-3431.jpg
tp-quocnam-z62-3349.jpg
tp-quocnam-z62-3400.jpg
tp-quocnam-z62-3366.jpg
Sau khi đã cất cánh, đội hình Su-30MK2 bay huấn luyện theo đội hình gồm 3 chiếc, 5 chiếc tiến hành ghép và bay luyện tập theo đội hình, thực hiện các động tác tách đội, chao lượn trên bầu trời.
tp-quocnam-z62-4489.jpg
tp-quocnam-z62-4146.jpg
Ngoài Su-30MK2, những chiếc máy bay Yak-130 và L39-NG cũng tham gia luyện tập để sẵn sàng bay cho sự kiện A80.
tp-quocnam-z62-4411.jpg
Thiếu tá Dương Hoàng Quỳnh - Phó phi đội trưởng huấn luyện 2, Trung đoàn Không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, cho biết trong quá trình thực hiện nhiệm vụ A80 anh cùng các đồng đội chuẩn bị tất cả những phương án, số liệu đường bay để luôn bảo đảm đúng thời gian và an toàn nhất.
tp-quocnam-z62-3871.jpg
Theo các phi công tham gia huấn luyện bay, bay biểu diễn đòi hỏi mỗi máy bay phải giữ được đúng cự ly tốc độ ở độ cao thấp, do đó các phi công sẽ cần thao tác chính xác trong suốt hành trình để vừa đảm bảo an toàn vừa tạo ra những màn trình diễn đẹp mắt.
tp-quocnam-z62-4468.jpg
tp-quocnam-z62-4277.jpg
Chiếc Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam được trang bị hai động cơ phản lực AL-31 cực khoẻ nên dù có trọng lượng lớn, Su-30MK2 vẫn có thể thực hiện nhiều thao tác bay, cất hạ cánh phức tạp.
tp-quocnam-tpo-3699.jpg
Sau mỗi chuyến bay luyện tập, các máy bay sẽ lần lượt hạ cánh quay lại nhà chứa để kiểm tra và bảo dưỡng chuẩn bị cho những buổi huấn luyện tiếp theo. Nhiệm vụ bay A80 lần này được đánh giá là có quy mô lớn và mức độ phức tạp cao nhất từ trước đến nay.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng 40 máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 78 ban bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo kế hoạch, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Quốc Nam
