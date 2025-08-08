Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng 40 máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 78 ban bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Theo kế hoạch, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).