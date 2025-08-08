Một ngày huấn luyện của đội hình máy bay chiến đấu tham gia sự kiện A80

TPO - Từng nhóm máy bay Su30-MK2; Yak-130 và L39-NG được những phi công dày dặn kinh nghiệm điều khiển theo đội đội hình, cá nhân cất cánh từ sân bay Kép (Bắc Ninh) phối hợp cho nhiệm vụ huấn luyện, hợp luyện và tham gia sơ luyện, tổng duyệt và bay chào mừng diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Ghi nhận của PV báo Tiền Phong, ngay từ 5h sáng hằng ngày, công tác tiếp nhiên liệu, kiểm tra toàn bộ quy trình bay được tiến hành. Việc kiểm tra kỹ thuật được thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ ở từng khâu, các phi công phối hợp với đội ngũ kỹ thuật viên kiểm tra công tác bảo đảm kỹ thuật trên máy bay.
Sau khi bay đo đạc, tất cả chỉ số về thời tiết, các thành phần gồm lực lượng hỗ trợ mặt đất và phi công đều nắm chắc số liệu bay, đường bay, làm tốt công tác hiệp đồng giữa phi công với chỉ huy bay và các máy bay.
"Các phi công khi tập trung về Trung đoàn 927 được học tập, luyện tập sau đó thực hành bay. Bên cạnh đó các thành phần bảo đảm như kỹ thuật, hậu cần, thông tin đã tích cực chủ động trong công việc của mình, đặc biệt là trong những ngày gấp rút tổ chức hợp luyện cho sự kiện A80", Thượng tá Chu Quốc Khánh chia sẻ.
Từng nhóm top 2 chiếc máy bay Su-30MK2 cất lăn bánh trên đường băng và chạy lấy đà để cất cánh.
Sau khi đã cất cánh, đội hình Su-30MK2 bay huấn luyện theo đội hình gồm 3 chiếc, 5 chiếc tiến hành ghép và bay luyện tập theo đội hình, thực hiện các động tác tách đội, chao lượn trên bầu trời.
Ngoài Su-30MK2, những chiếc máy bay Yak-130 và L39-NG cũng tham gia luyện tập để sẵn sàng bay cho sự kiện A80.
Chiếc Su-30MK2 của Không quân nhân dân Việt Nam được trang bị hai động cơ phản lực AL-31 cực khoẻ nên dù có trọng lượng lớn, Su-30MK2 vẫn có thể thực hiện nhiều thao tác bay, cất hạ cánh phức tạp.
Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng 40 máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải. Các đơn vị tổ chức huấn luyện 78 ban bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Theo kế hoạch, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).