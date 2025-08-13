Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Những người lính thợ thầm lặng sau những chuyến bay A80

Quốc Nam

TPO - Trước khi những chiếc tiêm kích hiện đại của Không quân Việt Nam cất cánh lên bầu trời, những người lính thợ thuộc Trung đoàn Không quân 927, sân bay Kép - Bắc Ninh luôn kiểm tra kỹ càng các thông số kỹ thuật nhằm đảm bảo chiếc máy bay vận hành an toàn nhất, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80.

Những người lính thợ thầm lặng chuẩn bị cho sự kiện A80
tp-quocnam-z62-8102.jpg
Những ngày này, hàng loạt chiếc máy bay tiêm kích hiện đại rộn ràng cất cánh trên đường bay của sân bay Kép, tỉnh Bắc Ninh để tập luyện cho nhiệm vụ bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80).
tp-quocnam-z62-7573.jpg
Ngay từ sáng sớm, các chiến sĩ kỹ thuật thuộc Trung đoàn Không quân 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân đã có mặt tại sân bay để nhận nhiệm vụ.
tp-quocnam-z62-7463.jpg
tp-quocnam-z62-7462.jpg
tp-quocnam-z62-7508.jpg
tp-quocnam-z62-7448.jpg
Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Thượng tá Chu Quốc Khánh - Phó Trung đoàn trưởng - Quân huấn, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không Không quân, cho biết mỗi tổ kỹ thuật phụ trách 1-2 chiếc máy bay. Trước khi những chiếc tiêm kích lăn ra đường băng và cất cánh, các kỹ thuật viên mặt đất phải kiểm tra toàn bộ tình trạng hoạt động của máy bay, trong đó có khu vực ghế lái của phi công, càng đáp, cánh...
tp-quocnam-z62-7516.jpg
Trong khu vực nhà chứa máy bay, những người lính kỹ thuật liên tục "thăm khám" toàn bộ chi tiết máy bay như những bác sĩ thực thụ.
tp-quocnam-z62-7556.jpg
tp-quocnam-z62-7476.jpg
tp-quocnam-z62-7525.jpg
Anh Nguyễn Công Tuấn - thợ kỹ thuật thuộc Trung đoàn 927, cho biết công tác kỹ thuật được tiến hành theo nhiều bước, bao gồm: Kiểm soát toàn bộ máy bay, nạp nhiên liệu, nạp thông số bay...
tp-quocnam-z62-7497.jpg
Tất cả thông số, tham số sẽ được ghi lại tỉ mỉ trên sổ sách lý lịch bay để đảm bảo mọi khâu an toàn đều được thực hiện.
tp-quocnam-z62-7641.jpg
tp-quocnam-z62-7707.jpg
"Sau khi thực hiện xong, các phân đội trưởng chuyên ngành sẽ báo cáo tổng hợp kết quả chuẩn bị bay cho phó phi đội trưởng kỹ thuật phê chuẩn. Phi công cũng sẽ kiểm tra lại toàn bộ các vị trí trên máy bay một lần nữa trước khi đưa máy bay ra đường băng chuẩn bị cất cánh", anh Tuấn chia sẻ.
tp-quocnam-z62-7699.jpg
Càng gần đến sự kiện A80, những người lính kỹ thuật thuộc Trung đoàn 927 tại sân bay Kép - Bắc Ninh càng cảm thấy hồi hộp. Họ cảm thấy tự hào vì góp phần nhỏ của mình cho những chuyến bay an toàn và tạo nên thành công của nhiệm vụ trọng đại này.
tp-quocnam-z62-2722.jpg
Sau mỗi chuyến bay, các máy bay sẽ lần lượt hạ cánh quay lại nhà chứa để kiểm tra và bảo dưỡng chuẩn bị cho những buổi bay tiếp theo.
tp-quocnam-z62-7547.jpg
tp-quocnam-z62-7736.jpg
tp-quocnam-z62-7787.jpg
Hiện tại, sân bay Kép - Bắc Ninh đang có hàng chục chiếc máy bay tham gia sự kiện A80 tại Hà Nội, như Su-30MK2, Yak130 và L39-NG...
tp-quocnam-z62-7925.jpg
tp-quocnam-z62-7865.jpg
tp-quocnam-z62-8205.jpg
tp-quocnam-z62-8187.jpg
Các máy bay bay theo đội hình.
tp-quocnam-z62-8253.jpg
tp-quocnam-z62-8252.jpg
tp-quocnam-z62-7967.jpg
Nhiệm vụ bay A80 lần này được đánh giá là có quy mô lớn và mức độ phức tạp cao nhất từ trước đến nay.

Tham gia lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Quân chủng Phòng không - Không quân cho biết, lực lượng không quân tham gia nhiệm vụ A80 sử dụng hàng chục máy bay, gồm: Máy bay SU-30MK2; YAK-130; L39-NG; trực thăng; máy bay vận tải.

Dự kiến, Quân chủng Phòng không - Không quân sẽ tổ chức 9 tốp bay với 30 máy bay bay chào mừng trong dịp A80 gồm trực thăng, C295, C212i, Yak-130, L-39NG, Su30MK2. Sử dụng ba sân bay cất, hạ cánh gồm Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Quốc Nam
