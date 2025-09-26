Chỉ đạo mới của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị

TPO - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị Lê Ngọc Quang tại Hội nghị định kỳ của Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, tổ chức vào sáng 26/9.

Theo báo cáo, đến nay hệ thống chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở của tỉnh Quảng Trị được thiết lập đồng bộ, thống nhất, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) dùng chung của tỉnh mới được hợp nhất và vận hành ổn định, thông suốt.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 78 xã, phường, đặc khu của tỉnh Quảng Trị.

Toàn tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, chính thức vận hành mô hình “một cửa số” tập trung, duy nhất. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn tỉnh đạt 65,63%, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đạt 83,15%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó hạ tầng kỹ thuật chưa đồng đều, nguồn nhân lực chuyên trách về công nghệ thông tin còn mỏng, nhất là ở cơ sở, kỹ năng số của một bộ phận cán bộ và người dân còn hạn chế…

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang yêu cầu kết quả thực hiện chuyển đổi số phải được xem là thước đo quan trọng để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và từng cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh giải quyết TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính, nhất là phục vụ người dân vùng sâu, vùng xa, nhóm yếu thế. Đổi mới cách làm phong trào “Bình dân học vụ số”, phát huy hơn nữa hiệu quả các tổ công nghệ số cộng đồng, xem đây là lực lượng nòng cốt đưa kỹ năng số đến từng hộ gia đình, từng người dân.

Tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng số và nền tảng dữ liệu số đồng bộ, hiện đại. Ưu tiên bố trí kinh phí để nâng cấp hạ tầng mạng, đặc biệt tại các xã miền núi, ven biển.

Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị - Lê Ngọc Quang - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thay thế thiết bị cũ, lạc hậu, sớm triển khai các dự án trọng điểm như nền tảng tích hợp số toàn tỉnh, bảo đảm kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; khắc phục triệt để tình trạng “cát cứ thông tin”.

Chuyển đổi số phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm thuận lợi hơn thực hiện trực tiếp. Phấn đấu đến hết quý IV/2025, 100% TTHC đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình.