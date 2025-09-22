Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I sẽ tạo dấu ấn về chuyển đổi số

TPO - Đại hội Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 áp dụng đồng bộ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong nhiều khâu tổ chức từ phát hành tài liệu điện tử, đăng ký, điểm danh đại biểu đến điều hành đại hội qua hệ thống điện tử...

Tại họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều 22/9, ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Cần Thơ cho biết: Đại hội diễn ra trong 3 ngày, từ 26 - 28/9.

Tham dự Đại hội có 485 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 141.000 đảng viên thuộc 109 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

Ông Nguyễn Ngọc Tâm - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ Cần Thơ.

Theo ông Tâm, Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ I chọn chủ đề: Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; huy động mọi nguồn lực, đột phá, sáng tạo, hội nhập quốc tế, phát triển TP. Cần Thơ nhanh, bền vững, hiện đại.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội có 28 chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường, hạ tầng, xây dựng Đảng - hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh - đối ngoại; xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 10 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Ông Tâm cho biết, điểm mới của kỳ Đại hội là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, phát hành tài liệu, đăng ký - điểm danh đại biểu và điều hành một số phiên làm việc.

Đặc biệt, ứng dụng (App) Cần Thơ Smart mở chuyên mục Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ I, và cung cấp văn bản, nhận ý kiến góp ý, hỗ trợ phóng viên và lan tỏa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Nhật Huy.

Theo Thành ủy Cần Thơ, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Các phong trào thi đua chào mừng Đại hội, tuyên truyền, cổ động sâu rộng đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đại hội lần thứ I Đảng bộ TP. Cần Thơ đánh dấu bước phát triển mới sau sáp nhập cấp tỉnh (với Hậu Giang, Sóc Trăng), là dịp khẳng định ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của Đảng bộ, Nhân dân Cần Thơ.