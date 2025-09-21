Cách điểm danh mới lạ ở Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa

TPO - Toàn bộ tài liệu chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa được cung cấp trên ứng dụng di động “Giải pháp Đại hội Đảng” và thông qua mã QR.

Sáng 21/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên trù bị.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình Đại hội chính thức, quy chế làm việc của Đại hội. Thông báo chia tổ đại biểu và địa điểm thảo luận của các tổ tại Đại hội.

Theo đó, 396 đại biểu đã được chia thành 10 tổ để thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; triển khai một số nhiệm vụ, nội dung trong phiên đại hội chính thức.

Các đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch.

Đáng chú ý, toàn bộ tài liệu chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa được cung cấp trên ứng dụng di động “Giải pháp Đại hội Đảng” và thông qua mã QR, giúp đại biểu dễ dàng tra cứu, sử dụng. Ứng dụng này cũng được triển khai để điểm danh đại biểu tại các phiên làm việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tổ chức và phục vụ trong thời gian diễn ra Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội sẽ điểm danh qua ứng dụng di động “Giải pháp Đại hội Đảng”.

Việc triển khai giải pháp số này không chỉ tạo ra một không gian làm việc hiện đại, hiệu quả hơn mà còn thể hiện quyết tâm của Khánh Hòa trong việc thực hiện Nghị quyết số 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng, định hình những hướng đi lớn cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030, hướng tới mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Phiên khai mạc chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa sẽ diễn ra vào ngày 22/9, phiên bế mạc vào ngày 23/9.