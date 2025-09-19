Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

397 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I

Phùng Quang
Thanh Thanh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2,5 ngày (từ 21-23/9) tại Hội trường Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh với sự tham dự của 397 đại biểu.

Ngày 19/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đại hội tổ chức trong 2,5 ngày (từ 21-23/9) tại Hội trường Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa với sự tham dự của 397 đại biểu.

z7027111346383-214450aa861ce5c0f326e35c933f9f7d.jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020–2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025–2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

anh-man-hinh-2025-09-19-luc-104513.png
Ông Lâm Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ các thông tin về kỳ đại hội sắp tới.

Theo báo cáo chính trị của Đại hội, mục tiêu chung đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, là cực tăng trưởng cao. Hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững. Hạ tầng đồng bộ, môi trường được bảo vệ, nhân dân hưởng mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc. Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo được đảm bảo.

Phùng Quang
Thanh Thanh
#Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa #Khánh Hòa 2025-2030 #đại hội đảng bộ tỉnh #bộ chính trị #phát triển kinh tế

Xem thêm

Cùng chuyên mục