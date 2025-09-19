397 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I

TPO - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 2,5 ngày (từ 21-23/9) tại Hội trường Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh với sự tham dự của 397 đại biểu.

Ngày 19/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Đại hội tổ chức trong 2,5 ngày (từ 21-23/9) tại Hội trường Cung Văn hóa thiếu nhi tỉnh Khánh Hòa với sự tham dự của 397 đại biểu.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và UBND tỉnh chủ trì họp báo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa thực hiện 2 nội dung theo Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020–2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025–2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lâm Đông - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy chia sẻ các thông tin về kỳ đại hội sắp tới.

Theo báo cáo chính trị của Đại hội, mục tiêu chung đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là trung tâm du lịch biển quốc tế; trung tâm dữ liệu của quốc gia và khu vực; tăng trưởng kinh tế đạt hai con số, là cực tăng trưởng cao. Hệ thống đô thị hiện đại, thông minh, bền vững. Hạ tầng đồng bộ, môi trường được bảo vệ, nhân dân hưởng mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc. Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh, chủ quyền biển, đảo được đảm bảo.