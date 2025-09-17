Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa diễn ra từ ngày 21-23/9

Phùng Quang
TPO - Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ diễn ra từ ngày 21-23/9.

Báo cáo tại buổi kiểm tra của Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành sáng nay (17/9) tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh (địa điểm tổ chức Đại hội), lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, công tác trang trí khánh tiết bên trong hội trường gần như đã hoàn tất; công tác trang trí trực quan, trang trí bên ngoài hội trường, khu trưng bày triển lãm ảnh để chuẩn bị cho đại hội đang được gấp rút hoàn thiện. Hệ thống âm thanh, ánh sáng trong hội trường đã được lắp đặt và vận hành thử...

z7021465094609-d6eaeddd73caa0ba637f7e7ed7d24a99.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội.

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Nghiêm Xuân Thành ghi nhận sự nỗ lực của các đơn vị liên quan trong công tác chuẩn bị, đồng thời yêu cầu các đơn vị bổ sung thêm khẩu hiệu, phần trang trí bên trong và ngoài hội trường sao cho trang trọng; chú ý đến việc đảm bảo âm thanh, ánh sáng, an toàn, an ninh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng lưu ý các đơn vị cần chú ý khâu đón tiếp đại biểu nhằm đảm bảo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh được diễn ra trang trọng về hình thức, chặt chẽ về nội dung, đúng tầm vóc của một sự kiện chính trị lớn của tỉnh.

z7021485991173-84b27c74b35a6a1996f7a01d5d759d28.jpg
Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh - địa điểm tổ chức Đại hội.

Theo kế hoạch, ngày 19/9, Tỉnh ủy Khánh Hòa sẽ tổ chức họp báo và tổng duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phùng Quang
#Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa #Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa #Nghiêm Xuân Thành #Đại hội

