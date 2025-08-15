Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự ở Khánh Hòa

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định ông Lê Huyền và ông Võ Đình Vinh tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 15/8, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa cho biết, Ban Bí thư vừa có quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Lê Huyền - nguyên Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (trước khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Khánh Hoà), và ông Võ Đình Vinh - nguyên Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận (trước khi sáp nhập, hợp nhất với tỉnh Khánh Hoà).

le-huyen.jpg
Ông Lê Huyền.

Nhiệm vụ cụ thể của ông Lê Huyền và ông Võ Đình Vinh sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Khánh Hoà phân công.

Ông Lê Huyền sinh năm 1972; quê quán tỉnh Bình Định (nay là Gia Lai). Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Quản lý đất đai. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Vào tháng 12/2020, tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Huyền được bầu bổ sung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016–2021.

z4011746862956-1abf9.jpg
Ông Võ Đình Vinh (đứng) phát biểu tại một cuộc họp của tỉnh Ninh Thuận (cũ). Ảnh T.C.

Ông Võ Đình Vinh sinh năm 1977, quê quán ở tỉnh Ninh Thuận (cũ). Trước khi giữ chức Bí thư Huyện ủy Bác Ái (từ ngày 15/8/2024), ông từng là Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận.

Hiện nay ông Vinh làm Bí thư Đảng ủy xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa.

Phùng Quang
#chỉ định nhân sự Khánh Hòa #ông Võ Đình Vinh Ninh Thuận #quyết định nhân sự Khánh Hòa #công tác cán bộ #Ban Bí thư chỉ định nhân sự #nhân sự mới Khánh Hòa #quyết định về công tác cán bộ

Xem thêm

Cùng chuyên mục