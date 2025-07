Chỉ định nhân sự lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy Khánh Hòa

TPO - Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc, các Đảng bộ trực thuộc và chỉ định nhân sự chủ chốt.

Ngày 2/7, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh ủy; thành lập Đảng bộ các cơ quan tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh và công tác cán bộ, trên cơ sở sáp nhập các ban, đảng bộ và đơn vị của hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận cũ.

Theo đó, Tỉnh ủy Khánh Hòa thành lập Ban Tổ chức Tỉnh ủy và bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Hà giữ chức trưởng ban, cùng 4 phó trưởng ban.

Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, bổ nhiệm ông Lâm Đông giữ chức trưởng ban, cùng 3 phó trưởng ban.

Thành lập Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Lương Đức Hải giữ chức trưởng ban, cùng 4 phó ban.

Thành lập cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Nguyễn Tiến Đức giữ chức chủ nhiệm, cùng 3 phó chủ nhiệm.

Thành lập Văn phòng Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thanh Hà giữ chức chánh văn phòng, cùng 4 phó văn phòng.

Thành lập Báo và Đài phát thanh truyền hình Khánh Hòa, bà Thái Thị Lệ Hằng giữ chức Tổng Biên tập, cùng 5 Phó Tổng biên tập.

Thành lập Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa, bà Lưu Hồng Vân làm Hiệu trưởng, cùng 3 Phó Hiệu trưởng.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng công bố các quyết định thành lập Đảng bộ Quân sự tỉnh, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Thành lập Đảng bộ Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh.

Thành lập các cơ quan Đảng tỉnh Khánh Hòa, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan tỉnh.

Thành lập Đảng bộ UBND tỉnh Khánh Hòa, chỉ định ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh giữ chức Bí thư Đảng bộ UBND tỉnh.

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chúc mừng các cán bộ được chỉ định, bổ nhiệm vào các chức vụ mới. Đồng thời đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị vừa được bổ nhiệm khẩn trương kiện toàn nhân sự bên trong, đảm bảo đúng quy định, quy trình, đúng người, đúng việc và phải dân chủ, công bằng, công khai, tất cả vì mục tiêu chung.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị cần rà soát, tiếp cận các công việc của các cơ quan mới, đánh giá lại kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 5 năm qua, những ưu điểm, kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó có giải pháp khắc phục và định hướng trong 5 năm tới.

Ông cũng yêu cầu mỗi cơ quan phải phân công, phân nhiệm cán bộ đúng vị trí năng lực, sở trường, đúng người, đúng việc. Lãnh đạo phải xây dựng mối đoàn kết, đồng lòng thống nhất trong phát ngôn, trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, tất cả vì mục tiêu nâng tầm phát triển của tỉnh Khánh Hòa, người dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.