Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự tại Khánh Hòa

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chiều 24/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Nguyễn Hữu Phước - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hồi đầu tháng 11/2024, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Nguyễn Hữu Phước (48 tuổi), quê ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông từng giữ chức Trưởng phòng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an. Vào tháng 11/2019, Đại tá Nguyễn Hữu Phước được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.