Khánh Hòa có tân Giám đốc Công an tỉnh

TPO - Đại tá Nguyễn Hữu Phước (48 tuổi, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ) đã được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 4/11, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự có Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, Bộ Công an đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, giữ chức Phó Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại. Bên cạnh đó, điều động và bổ nhiệm đại tá Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Nguyễn Hữu Phước (48 tuổi), quê quán ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Ông từng giữ chức Trưởng phòng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an. Vào tháng 11/2019, Đại tá Nguyễn Hữu Phước được Bộ Công an điều động và bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an, đánh giá: Đại tá Nguyễn Thế Hùng và Đại tá Nguyễn Hữu Phước có nhiều năm công tác trong ngành công an, đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong quá trình công tác, hai ông đã phát huy tốt vai trò nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Trung tướng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị Đại tá Nguyễn Hữu Phước tiếp tục phát huy kinh nghiệm, bản lĩnh của mình, làm quen và tiếp cận ngay với công việc, địa bàn mới. Ngoài ra, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh trật tự, cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ Bộ Công an giao.