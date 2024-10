Công an tỉnh Đồng Tháp có tân Phó Giám đốc

TPO - Đại tá Hà Văn Bắc - Trưởng phòng Giám sát thông tin mạng và phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia (Bộ công an) được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 25/10, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn Đại tá Hà Văn Bắc - Trưởng phòng Giám sát thông tin mạng và phòng, chống hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia (thuộc Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an), đến nhận và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Hà Văn Bắc sinh năm 1976, quê huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp mong rằng, Đại tá Hà Văn Bắc tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy kinh nghiệm công tác, phối hợp tốt với các sở ngành, địa phương để cùng Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

Đại tá Hà Văn Bắc - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp hứa, sẽ phát huy những kinh nghiệm trong quá trình công tác, học hỏi, chung sức, chung lòng cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, và toàn thể cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; bảo đảm tốt an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an Đồng Tháp trong sạch, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.