Công an tỉnh Đồng Tháp có tân Phó Giám đốc

TPO - Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Chiều 27/6, Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về việc điều động cán bộ.

Theo đó, Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang được Bộ trưởng Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Bùi Bé Năm.

Đại tá Bùi Bé Năm, sinh năm 1966, quê quán tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Bé Năm cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh An Giang, cán bộ và chiến sĩ Công an tỉnh An Giang đã tạo điều kiện cho đồng chí trong suốt 38 năm công tác.

Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp, Công an tỉnh Đồng Tháp, Đại tá Bùi Bé Năm trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện để bản thân tiếp tục trui rèn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, chung sức đồng lòng, sống chí nghĩa, chí tình với đồng chí, đồng đội và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.