Công an Đồng Tháp thông tin vụ bấm 4 biển số xe siêu đẹp ở Cao Lãnh

Chiều 1/6, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 5, Thượng tá Trần Trung Quốc, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin về công tác thanh tra, kiểm tra việc bấm các biển số xe đẹp tại Công an huyện Cao Lãnh. Theo Thượng tá Quốc, sau khi báo chí thông tin việc bấm biển số xe đẹp tại Công an huyện Cao Lãnh, Ban Giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra quy trình bấm biển số xe. Bước đầu kiểm tra chưa phát hiện sai phạm, tuy nhiên, để có căn cứ rõ ràng trả lời công chúng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo thành lập tổ thanh tra đặc biệt, kiểm tra kỹ. “Ngày 17/6 tới sẽ hết thời hạn kiểm tra. Khi đó, Công an tỉnh sẽ có thông tin cụ thể kết quả đến báo chí”, Thượng tá Quốc nói. Như Tiền Phong thông tin, trước đó, vào tối 31/3, một tài khoản lan truyền trên mạng xã hội facebook thông tin: “Ngày 8/3/2023, 4 biển số khá khủng được bấm ra ở huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. Lần lượt các biển số là 66F1-999.96, 66F1-999.97, 66F1-999.98 và một chiếc Yaz được mang biển 66F1-999.99. Nhìn thấy mà ham, mấy hôm nay nhiều anh em bấm ra biển số đẹp liên tục, nên mừng đến mức mất ngủ luôn...”. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc xác minh. An Bình