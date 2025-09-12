Ba trụ cột để Khánh Hòa chuyển đổi 'xanh toàn diện'

TPO - Các chuyên gia cho rằng, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành điểm đến "xanh toàn diện", Khánh Hòa cần tập trung vào ba trụ cột chiến lược như: Công nghệ xanh, tài chính xanh và nhân lực xanh.

Chiều 11/9, UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa và báo Tuổi trẻ phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề "Đề Khánh Hòa thành điểm đến xanh toàn diện của thế giới". Hội thảo thu hút sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và các cấp lãnh đạo, cùng nhau hiến kế đưa Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện, gắn với phát triển bền vững và thích ứng với biển đổi khí hậu.

Nghi thức cam kết chung tay xây dựng Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh toàn diện.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, khẳng định: Phát triển xanh không chỉ giới hạn trong du lịch mà còn lan tỏa đến mọi lĩnh vực, là con đường tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị bền vững. Khánh Hòa có nhiều lợi thế hiếm có, từ bờ biển dài, hệ sinh thái biển - đảo phong phú đến kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Đây là nền tảng vững chắc để phát triển du lịch xanh, đô thị xanh, giao thông xanh và năng lượng xanh. Khánh Hòa đã và đang triển khai nhiều chương trình quan trọng, trong đó có Đề án Chuyển đổi xanh giai đoạn 2024 - 2030 và Bộ Tiêu chuẩn Du lịch xanh.

Ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà, phát biểu tại hội thảo.

"Định hướng của Trung ương và địa phương đã xác định rõ: phát triển du lịch gắn với đô thị xanh, kinh tế xanh, năng lượng xanh là trụ cột để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, trung tâm du lịch biển quốc tế", ông Biên nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nhấn mạnh: Phát triển du lịch xanh là vấn đề sống còn trong cạnh tranh quốc tế. Ông Khánh chỉ ra rằng, dù Khánh Hòa có nhiều lợi thế, nhưng khả năng thích ứng với những biến động toàn cầu còn thấp.

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, phát biểu tại hội thảo.

Để giải quyết vấn đề này, ông Khánh đề xuất những mục tiêu như: tăng tỉ lệ sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát phát thải, phát triển du lịch gắn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống sản xuất. Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong việc xây dựng điểm đến xanh, giúp tiếp thị du lịch hiệu quả và nâng cao năng lực quản lý. "Tôi hy vọng Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh được định vị trên bản đồ du lịch xanh thế giới với những mục tiêu đã đặt ra", ông Khánh bày tỏ.

Trình bày tham luận tại hội thảo, ThS. Huỳnh Hồ Đại Nghĩa (Khoa Quan hệ quốc tế, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) đã đưa ra phân tích chuyên sâu về 3 trụ cột quan trọng, có mối quan hệ tương hỗ giúp Khánh Hòa thực hiện thành công mục tiêu "điểm đến xanh toàn diện".

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đến thăm gian hàng đổi rác tái chế lấy sen đá.

Cụ thể, thứ nhất công nghệ xanh là cần tập trung ứng dụng khoa học - công nghệ vào năng lượng, hạ tầng và sản xuất để giảm phát thải, xây dựng đô thị thông minh sử dụng năng lượng tái tạo. Thứ hai, tài chính xanh là huy động nguồn lực và cơ chế đầu tư cho các dự án bền vững. Thứ ba, nhân lực xanh là đầu tư phát triển đội ngũ lao động chất lượng cao về công nghệ môi trường và quản trị bền vững. Xây dựng ý thức cộng đồng và phong trào"công dân xanh", góp phần xây dựng thương hiệu địa phương.

Theo ThS. Huỳnh Hồ Đại Nghĩa, để quá trình chuyển đổi xanh diễn ra toàn diện và có thể đo lường, Khánh Hòa cần đặt tầm nhìn trở thành "điểm đến xanh toàn diện" vào năm 2045, đồng thời đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 sớm hơn mốc quốc gia 2050. Tầm nhìn này sẽ là kim chỉ nam định hướng cho mọi quyết sách.

Nhiều bạn trẻ hào hứng mang rác tái chế đến đổi lấy sen đá.

Tại hội thảo, các đại biểu còn thảo luận về chủ đề "Hiến kế Du lịch Khánh Hòa phát triển xanh, bền vững", xoay quanh các nội dung như: Bộ tiêu chuẩn du lịch xanh cho các địa điểm và cơ sở lưu trú, hướng tới mục tiêu 80% đạt nhãn xanh vào năm 2030; kinh nghiệm mở rộng mạng bay và quảng bá du lịch xanh cũng như kết nối thị trường mới; vận động doanh nghiệp đồng hành phát triển du lịch xanh từ Hiệp hội Du lịch tỉnh...

Cùng ngày, ban tổ chức còn tổ chức chương trình "Ngày hội trải nghiệm xanh" giúp mọi người được trải nghiệm các sản phẩm xanh, quà tặng đặc sản địa phương hay hoạt động workshop hướng dẫn làm đồ chơi từ rác tái chế. Đặc biệt, nhiều người dân đã mang chai nhựa, pin cũ, lon kim loại, giấy các tông, vỏ hộp sữa để đổi lấy quà tặng là chậu sen đá.