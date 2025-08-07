Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hòa: Nhân dân phải có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, tỉnh không chỉ hướng phát triển nhanh mà còn cần phát triển bền vững, toàn diện, kiến tạo không gian sống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống để tạo cho nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc.

Sáng 7/8, Đảng bộ UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức được chỉ định từ các tổ chức đảng trực thuộc. Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới mô hình tăng trưởng, đột phá khoa học công nghệ; góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030”.

Đại biểu chụp hình cùng Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, thông qua dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo báo cáo góp ý báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành nhấn mạnh, tỉnh Khánh Hòa sau hợp nhất đang đứng trước giai đoạn lịch sử với những tiềm năng, cơ hội, vận hội, không gian phát triển rộng lớn, hội tụ đủ “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” song cũng không ít thách thức, khó khăn.

Từ đó, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tận dụng không gian phát triển mới, khai thác tối đa mọi tiềm năng, cơ hội nổi trội, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn lực, tạo động lực cho phát triển… Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, gia tăng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, nhanh chóng cải thiện các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh từng năm và cả nhiệm kỳ.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng yêu cầu Đảng bộ UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khơi thông điểm nghẽn, nút thắt trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh với các giải pháp: Tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng chiến lược; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp; tăng cường kiểm tra giám sát, chỉ đạo nghiêm việc chấm điểm đánh giá hiệu quả công việc bằng KPI để tạo bước chuyển biến thực chất, khách quan trong đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Ngoài ra, Đảng bộ UBND tỉnh cần tập trung xử lý, tháo gỡ các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, gây thất thoát, lãng phí lớn; giải quyết dứt điểm đối với từng công trình, dự án theo tinh thần bảo đảm "6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội.

Bên cạnh đó, ông Nghiêm Xuân Thành cũng đề nghị Đảng bộ UBND tỉnh tập trung nguồn lực cao nhất để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01 của Tỉnh ủy về tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025 - 2030, trọng tâm là 4 trụ cột động lực tăng trưởng kinh tế; quyết tâm thực hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Khánh Hòa nằm trong 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) và chỉ số xếp hạng đánh giá chuyển đổi số (DTI); kinh tế số đóng góp 35% GRDP của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh, tỉnh không chỉ hướng phát triển nhanh mà còn cần phát triển bền vững, toàn diện, kiến tạo không gian sống, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống để tạo cho nhân dân có mức sống cao, hiền hòa, hạnh phúc. Ông đề nghị ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh khẩn trương ban hành Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy; đồng thời phân công, phân nhiệm, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cấp ủy viên.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu tại đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tin tưởng: Với truyền thống đoàn kết và những kinh nghiệm quý báu được tổng kết trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ UBND tỉnh sẽ đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ nhất đã đề ra. Từ đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu nâng tầm phát triển, xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, là một cực tăng trưởng cao của cả nước; nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc, cùng với cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.