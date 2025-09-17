Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bà Phạm Thị Xuân Trang sẽ điều hành hoạt động của HĐND tỉnh Khánh Hòa

TPO - Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa được phân công điều hành hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 17/9, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa đã họp và thống nhất phân công bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 cho đến khi HĐND tỉnh bầu Chủ tịch HĐND tỉnh mới.

xuan-trang.jpg
Bà Phạm Thị Xuân Trang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 (chiều 16/9), HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

HĐND tỉnh Khánh Hòa sau đó đã thông qua Nghị quyết về việc bầu ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phùng Quang
#HĐND tỉnh Khánh Hòa #Phạm Thị Xuân Trang #Nguyễn Khắc Toàn #Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa #điều hành

