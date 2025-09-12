Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Khánh Hòa bổ sung hơn 94 tỉ đồng cho 99 trường hợp nghỉ chế độ, chính sách

Phùng Quang
TPO - Tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kinh phí thực hiện chi trả cho 99 trường hợp nghỉ chế độ, chính sách theo Nghị định số 178, Nghị định số 67 với số tiền hơn 94 tỉ đồng.

Ngày 12/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh vừa có quyết định về việc phê duyệt và bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị năm 2025 để thực hiện chế độ, chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31/12/2024, Nghị định số 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025 của Chính Phủ.

abc-9588-527.jpg
Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Nha Trang.

Theo đó, UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chi trả cho 99 trường hợp nghỉ chế độ, chính sách theo các Nghị định trên với số tiền hơn 94 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương cấp tỉnh với số tiền hơn 86,4 tỉ đồng; từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác, các quỹ được trích theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập... số tiền trên 8,1 tỉ đồng.

Trong số 99 trường hợp nghỉ chế độ, chính sách nêu trên có 4 Phó Giám đốc Sở. Trong đó, Sở Y tế có 29 trường hợp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 30 trường hợp; Sở Giáo dục và Đào tạo có 3 trường hợp; Sở Dân tộc Tôn giáo có 2 trường hợp; Văn phòng UBND tỉnh có 5 trường hợp; Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa có 1 trường hợp; Ban quản lý vườn quốc gia Núi Chúa - Phước Bình 4 trường hợp; Sở Khoa học và Công nghệ 7 trường hợp; Sở Xây dựng 7 trường hợp; Ban quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và giao thông 4 trường hợp; Sở Nông nghiệp và Môi trường 7 trường hợp.

Người được hưởng chế độ, chính sách thấp nhất là trên 254 triệu đồng còn người hưởng cao nhất là gần 2 tỉ đồng.

Phùng Quang
