Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Gần 300 cán bộ Cần Thơ nghỉ hưu, thôi việc những ngày cuối tháng 8

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa phê duyệt danh gần 300 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị định 178 và 67 của Chính phủ. Trong đó, đa số nhân sự nghỉ đợt này thuộc cấp xã.

Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa quyết định phê duyệt danh sách 281 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Trong danh sách được duyệt nghỉ đợt này, có 89 người nghỉ hưu trước tuổi, 192 người nghỉ thôi việc. Danh sách trải rộng ở nhiều cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, đa số ở cấp xã.

tp-1-7404.jpg
Nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Cần Thơ nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc theo Nghị định 178 và 67 của Chính phủ

Theo quyết định trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương có nhân sự nghỉ đợt này sẽ ban hành quyết định nghỉ việc cụ thể, phối hợp với Sở Tài chính Cần Thơ để chi trả chế độ.

Trước đó, Cần Thơ cũng duyệt danh sách 26 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi đợt 2/2025, với phần lớn là lãnh đạo cấp phó ở các sở, ngành, như: Ông Mã Chí Thanh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trần Quốc Thẻo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Phạm Nam Huân - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Hữu Ái - Phó Giám đốc Sở Công Thương; bà Lê Thị Thùy Dung - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; ông Nguyễn Thanh Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế...

Khối Thành ủy có các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi như: Ông Lê Thanh Nghĩa - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy; ông Trương Văn Chuyển - nguyên Tổng Biên tập Báo Cần Thơ; bà Trần Hồng Thắm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận… Ở khối đoàn thể có ông Lê Công Khanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Cần Thơ; bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc; ông Nguyễn Vũ Phương - nguyên Chủ tịch Hội Nông dân...

Dự kiến, trong những người nghỉ hưu đợt này, người nhận được hỗ trợ cao nhất khoảng 3 tỷ đồng (tùy theo thời gian công tác và năm đóng bảo hiểm xã hội).

Trước đó, ngày 13/8, Bộ Nội vụ có công văn đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tập trung rà soát, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định 178/2024 trước 31/8/2025, thời điểm nghỉ hưởng chính sách, chế độ muộn nhất ngày 1/9/2025; sau thời điểm này sẽ kết thúc.

Bộ Nội vụ đề nghị các đơn vị bố trí kịp thời kinh phí, giải quyết dứt điểm việc chi trả chính sách, chế độ cho người nghỉ, hoàn thành trước ngày 31/8/2025.

Nhật Huy
#Cần Thơ #nghỉ hưu trước tuổi #công chức #Nghị định 178

Xem thêm

Cùng chuyên mục