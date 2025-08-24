Thủ tướng: Giải quyết dứt điểm chế độ, chính sách cho cán bộ nghỉ việc

TPO - Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30/8 phải hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả

Chiều 23/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Hội nghị đánh giá, sau gần 2 tháng triển khai vận hành chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, các địa phương đã hoàn thành sắp xếp, kiện toàn HĐND, UBND cấp tỉnh, xã; thành lập 465 cơ quan chuyên môn thuộc UBND 34 tỉnh, thành phố và 9.916 phòng chuyên môn thuộc UBND 3.321 xã, phường, đặc khu.

Các trung tâm phục vụ hành chính công đã đi vào hoạt động, từ ngày 1/7 đến ngày 19/8, cả nước đã tiếp nhận tổng cộng gần 4,4 triệu hồ sơ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Tính đến ngày 19/8, có tổng số hơn 94.000 người có quyết định nghỉ việc, trong đó gần 82.000 người đã nghỉ hưu, nghỉ việc, hơn 50.000 người đã nhận tiền chi trả.

Tính đến ngày 15/8, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư, cần xử lý là 16.124 cơ sở, trong đó có 6.704 cơ sở nhà đất phát sinh do sắp xếp đơn vị hành chính. Còn 354 đơn vị hành chính cấp xã chưa được trang bị xe ô tô; 601 cấp xã chưa đáp ứng về máy móc, thiết bị.

Bên cạnh những kết quả rất cơ bản, các đại biểu cho rằng, việc thực hiện giải quyết công việc theo phân cấp, phân quyền còn lúng túng. Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa đồng đều, nhiều đơn vị thiếu cán bộ chuyên môn.

Đặc biệt, sau sắp xếp, chính quyền địa phương cấp xã mới tập trung sắp xếp, tổ chức vận hành theo mô hình mới và giải quyết thủ tục hành chính; chưa khai thác tốt không gian mới và chưa thể hiện rõ kiến tạo phát triển…

Lãnh đạo các bộ, ngành cho biết đã cử cán bộ và sẵn sàng cử cán bộ từ bộ, ngành xuống tỉnh, thành phố, thậm chí cấp xã để hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho địa phương.

Bố trí cán bộ hợp lý

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản "thuận buồm xuôi gió", đang đi vào ổn định, đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Cho rằng đây là việc lớn và khó nên trong quá trình thực hiện, khó tránh khỏi những vướng mắc, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là ở cấp xã hoạt động trơn tru, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Thủ tướng nêu rõ, tinh thần chỉ đạo là không cầu toàn, không nóng vội, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, hoàn thiện dần.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: VGP.

Về tổ chức và biên chế, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn làm sao cho phù hợp, trơn tru, vận hành hiệu quả nhất; các cơ quan tiến hành rà soát tổng thể, phân loại, trước mắt những vị trí nào thiếu thì cần sớm bổ sung.

Về tăng cường cán bộ của các bộ, ngành xuống địa phương, Thủ tướng yêu cầu phải căn cứ nhu cầu của địa phương, từ đó bố trí cán bộ bảo đảm hợp lý trên cơ sở sự điều phối của địa phương, tránh lãng phí, tránh bỏ sót và chồng chéo.

Các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30/8 phải hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, tiếp tục hướng dẫn, tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, song cũng không để khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất.