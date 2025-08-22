Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên nguồn lực cho giáo dục, dứt khoát không để học sinh thiếu trường lớp

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, năm học mới, cần tập trung chuyển đổi trạng thái từ coi GD&ĐT là việc riêng của ngành thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị. Hơn lúc nào hết, cần ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển GD&ĐT, dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc.

Chiều 22/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và đồng chủ trì Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025, triển khai nhiệm vụ năm 2025-2026.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Nguồn lực con người là quan trọng nhất

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh truyền thống tốt đẹp bao đời nay của dân tộc ta là hiếu học, "tôn sư trọng đạo", coi "hiền tài là nguyên khí quốc gia".

Đảng, Nhà nước ta luôn coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu với vai trò đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng hình thành và phát triển nhân cách, năng lực của mỗi người.

"Nguồn lực con người là nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia. GD&ĐT hình thành nên "Đức - Trí - Thể - Mỹ" của con người, nên có vai trò đặc biệt quan trọng với sự phát triển nhanh, bền vững đất nước", Thủ tướng nói.

Thầy cô giáo là hình tượng rất cao đẹp, người thầy trong xã hội luôn được kính trọng, tôn vinh. Được làm trong ngành GD&ĐT là một niềm vinh dự, tự hào với mỗi người.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại hội nghị chiều 22/8. (ảnh: Bộ GD&ĐT)

Thủ tướng yêu cầu, hơn lúc nào hết cần tập trung ưu tiên mọi nguồn lực cho phát triển GD&ĐT, tạo ra mọi cơ chế, chính sách thực sự thông thoáng, thuận lợi, hạ tầng hiện đại, thông suốt, con người và quản lý phải thông minh.

Hiệu quả đào tạo chưa cao

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao kết quả quan trọng toàn ngành GD&ĐT đã đạt được trong năm học 2024-2025, góp phần quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Lưu ý Bộ GD&ĐT nghiên cứu tổ chức kỳ thi THPT sớm hơn, điều chỉnh quy định đăng ký xét tuyển hợp lý hơn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng điểm những hạn chế, khó khăn, thách thức hiện nay đó là chương trình bất cập, quy mô manh mún, ngành nghề không cân đối, đạo đức chưa cao, kỹ năng thiếu hụt, giáo viên chưa đủ, mạng lưới chưa thông, kinh phí thụ động.

Việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 vẫn còn bất cập. Các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn.

Quy mô đào tạo trình độ đại học tăng nhưng còn tập trung ở các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong khi các nhóm ngành khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật còn chưa thu hút được nhiều người học; đào tạo nhân lực trình độ cao, chất lượng cao chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ngoài ra, giáo dục tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, sinh viên còn chưa hiệu quả. Vẫn còn tình trạng bạo lực học đường, ma túy học đường.

Một bất cập nữa là cả nước đang thiếu khoảng 102.097 giáo viên các cấp trong khi còn khoảng 60.000 biên chế được giao chưa tuyển dụng được. Còn thiếu trường, lớp, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

Dứt khoát không để học sinh thiếu trường lớp

Theo Thủ tướng, thời gian tới, ngành GD&ĐT đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới, phát triển đột phá hơn, tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả quan điểm định hướng chủ đạo: "Lấy học sinh, sinh viên làm trung tâm, là chủ thể - Thầy, cô giáo là động lực - Nhà trường là bệ đỡ - Gia đình là điểm tựa - Xã hội là nền tảng".

Về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2025-2026, cần tập trung chuyển đổi trạng thái, từ coi GD&ĐT là việc riêng của ngành thành nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn xã hội; chuyển từ trang bị kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện của người học.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu, mọi công dân phải được tiếp cận bình đẳng với giáo dục, nhất là người yếu thế, người ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.

Xây dựng chương trình, giáo trình tiên tiến, hiện đại, phù hợp thực tế hơn nữa, học đi đôi với hành, học thật, thi thật, hiệu quả thật, thầy cô tạo động lực, truyền cảm hứng cho học sinh. Gia đình, xã hội, nhà trường là nền tảng, bệ đỡ, điểm tựa vững chắc cho thầy cô và học sinh; dứt khoát không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô, thiếu ăn, thiếu mặc.

Tập trung khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên, bảo đảm nguyên tắc "có học sinh phải có giáo viên" một cách hợp lý, hiệu quả. Tăng cường đào tạo, đào tạo lại giáo viên kể cả về đạo đức nghề nghiệp và kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Xây dựng cơ chế huy động các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, người nước ngoài... tham gia các hoạt động GD&ĐT trong nhà trường.

Tổ chức lễ khai giảng ấm cúng, vui tươi

Thủ tướng yêu cầu ngành tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho năm học mới, trong đó có lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc đến cấp xã, bảo đảm trang trọng, ấm cúng, gọn gàng, hiệu quả, vui tươi, không tạo mệt mỏi cho học sinh.

Triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và THCS ở các xã biên giới đất liền từ năm học 2025-2026; miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông.

Ngành GD&ĐT cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác trong thực hiện sứ mệnh vinh quang, trọng trách vẻ vang "dạy chữ, dạy người" cho các em học sinh, sinh viên, những thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước.

Theo Thủ tướng, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của ngành, của hơn 1 triệu thầy giáo đang nỗ lực không ngừng nghỉ, cống hiến cho sự nghiệp "trồng người”.

Trước thềm năm học mới 2025-2026, Thủ tướng chúc toàn thể các thầy giáo, cô giáo luôn phát huy tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết với nghề, khắc phục mọi khó khăn, kiên trì mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.