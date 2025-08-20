Giáo dục Hà Nội lên top đầu toàn quốc, năm học mới học thật, điểm số thật

TPO - Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, ngoài số lượng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế dẫn đầu cả nước, giáo dục đại trà cũng nâng cao, tỉ lệ học sinh học Hà Nội tốt nghiệp THPT năm 2025 xếp thứ 2 toàn quốc. Năm học tới, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu, các nhà trường tăng cường dạy học thực chất, chú trọng văn nghệ, thể thao, hạn chế tối đa nặng nề điểm số và thành tích.

Ngày 20/8, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2024 - 2025, triển khai nhiệm vụ năm học 2025 - 2026.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá, năm học qua, ngành Giáo dục Hà Nội đạt nhiều kết quả nổi trội và ghi nhận đó là nhờ sự nỗ lực của đội ngũ trong cả quá trình cùng với sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo UBND thành phố. Bên cạnh đó, các trường học có đội ngũ thầy cô giáo tâm huyết, tận tuỵ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thứ trưởng Thưởng cho rằng, cách đây ít năm Hà Nội vẫn để xảy ra tình trạng phụ huynh phải xếp hàng từ đêm để lấy số nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp; tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập thấp, tạo sức ép lớn cho ngành giáo dục. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các vấn đề nóng đã được giải quyết.

Đặc biệt, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Hà Nội theo xếp hạng của Bộ GD&ĐT, Hà Nội đứng thứ 2 toàn quốc, sau Nghệ An với số điểm chênh lệch không cao.

Qua đó, Bộ GD&ĐT đánh giá, ngành giáo dục Hà Nội triển khai hiệu quả chương trình GDPT 2018 đồng thời có giải pháp rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa trường nội đô và trường ngoại thành, quan tâm hỗ trợ các trường vùng khó.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi Olympic quốc tế và Thủ khoa kỳ thi Tốt nghiệp THPT.

Chuẩn bị bước vào một năm học mới 2025-2026, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đề nghị Hà Nội phải chuyển đổi phương pháp quản lý khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tháo gỡ những khó khăn bất cập thực tế. Tiếp tục quan tâm, chăm lo cho đội ngũ nhà giáo, tăng cường cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện chương trình GDPT 2018, chú trọng hình thành phẩm chất năng lực học sinh, coi trọng các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

“Tăng cường dạy học thực chất, hạn chế tối đa nặng nề điểm số và thành tích. Trong giáo dục hay lĩnh vực nào cũng vậy, phải có định lượng, điểm số nhưng điểm số đó phải thật, không phải để lấy làm thành tích. Từng nhà trường, thầy cô phải thấm nhuần, bền bỉ quan điểm này”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Ông cũng chia sẻ thêm, khi thực hiện Chương trình GDPT 2018, không ít phụ huynh băn khoăn, chương trình mới như vậy, phụ huynh làm sao có thể dạy được con em mình. Chính thầy cô các nhà trường phải làm công tác truyền thông cho phụ huynh hiểu, điều quan trọng là động viên, thúc đẩy tinh thần tự học, để các em tự tin lập thân, lập nghiệp. Chúng ta phải đặt câu hỏi, tại sao có những gia đình, bố phụ hồ, mẹ không biết chữ nhưng con vẫn đạt thủ khoa?

Đề cập đến vấn đề giảm thu nhập của giáo viên khi thực hiện thông tư 29 quản lý về dạy thêm học thêm, nhắc lại câu chuyện với hiệu trưởng một trường học tại Hà Nội, Thứ trưởng Thưởng đã nói: "giảm thu nhập nhưng đó không phải cái giảm nguồn thu của giáo viên. Thầy cô hãy vì một nền giáo dục thực chất, công bằng hơn nữa, vì học sinh hơn nữa".

Dẫn đầu về chất lượng giáo dục

Theo ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học vừa qua, ngành đạt nhiều kết quả ấn tượng trong dạy và học.

Quy mô giáo dục ngày càng phát triển với 2.954 trường học, trong đó gần 80% trường đạt chuẩn quốc gia, 23 trường chất lượng cao. Thành phố quy định tăng mức thưởng lên hàng trăm triệu đồng với học sinh, giáo viên đạt thành tích cao trong các cuộc thi, kỳ thi trong nước, quốc tế. Đặc biệt, từ năm học 2025-2026, học sinh tiểu học trên toàn thành phố Hà Nội được hưởng cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú.

Lãnh đạo Thành phố tặng danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua cho 7 trường học.

“Chất lượng giáo dục đại trà nâng lên và giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu toàn quốc với 200 học sinh đoạt giải trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. 14 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, đặc biệt là 3 Huy chương tại Kỳ thi Olympic Hóa học, Olympic Sinh học quốc tế năm 2025”, ông Cương nói.

Năm học vừa qua, Hà Nội cũng đã tổ chức thành công các kỳ thi, trong đó kỳ thi tuyển sinh lớp 10 đã tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường công lập. Đặc biệt, tỉ lệ học sinh học Hà Nội tốt nghiệp THPT năm 2025 đạt 99,75%, đứng top đầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Sở GD&ĐT cũng đã triển khai công tác xây dựng Ứng dụng bản đồ số GIS trong công tác tuyển sinh trực tuyến từ năm học 2025 – 2026, theo đó, những học sinh lưu trú ở gần trường nào sẽ được học ở trường đó.

Ngoài ra, Hà Nội cũng là địa phương triển khai hợp tác giáo dục với nước ngoài, hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhất là địa phương vùng khó như: Điện Biên, Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang...

Bên cạnh đó, ông Cương cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập hiện nay đó là, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên giữa các trường nội thành và ngoại thành vẫn còn nhiều chênh lệch; chưa khắc phục được thực trạng thừa, thiếu cán cán bộ, giáo viên, nhân viên cục bộ; phân luồng học sinh THPT còn hạn chế…

Việc thực hiện chính quyền 2 cấp, bộ máy, đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước giáo dục và đào tạo tại các phường, xã trên địa bàn Thành phố chỉ có 61% cán bộ có chuyên môn về giáo dục đào tạo trong khi quy mô trường, lớp, giáo viên, học sinh tại thành phố rất lớn; địa giới tuyển sinh cũng có sự thay đổi. Điều đó dẫn đến công tác quản lý nhà nước, việc triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo trên địa bàn Thành phố cũng có gặp những khó khăn.

Năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất; được UBND Thành phố Hà Nội trình Chính phủ tặng Cờ Thi đua xuất sắc.

Năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tặng quà cho học sinh các tỉnh vùng cao Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang gồm: 8 tấn gạo, 80 tivi, máy tính, 800 cặp sách, 8.000 chăn ấm, 8.000 áo ấm, 16.000 bút, vở viết...

Tại buổi lễ, UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu Đơn vị thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua cho 7 trường học; Chủ tịch Thành phố khen thưởng thành tích đột xuất cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi Olympic quốc tế và Thủ khoa trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2025.