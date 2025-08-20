Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Hà Nội dự kiến xây mới 140 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học

Hà Linh
TPO - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mạng lưới trường mầm non, trường phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được quy hoạch xây mới 140 trường học nhằm phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này đã hoàn thành công tác xây dựng định hướng phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi cập nhật vào Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 theo quy định.

Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó sẽ xây mới 140 trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học. UBND Thành phố cũng đã ban hành quyết định kế hoạch thực hiện quy hoạch này.

Năm học 2024-2025, thành phố Hà Nội có tổng số 2.913 trường mầm non, phổ thông các cấp, tăng 39 trường mầm non và phổ thông so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khối trường công lập có 2.310 trường, tăng 26 trường so với cùng kỳ năm trước). Khối trường tư thục có 604 trường, tăng 13 trường so với cùng kỳ năm trước.

Đưa 43 trường học vào hoạt động năm học tới

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, thành phố có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025.

Để đáp ứng chỗ học cho học sinh, Hà Nội đã xây mới loạt trường học các cấp. Tính đến ngày 15/8, toàn thành phố đã xây mới được 43 trường mầm non và phổ thông các cấp. Trong đó, công lập tăng 27 trường gồm: Mầm non 10 trường, tiểu học 9 trường, THCS 5 trường và THPT ít nhất với 3 trường.

Ba trường THPT công lập được đưa vào sử dụng trong năm học tới gồm: THPT Đỗ Mười, THPT Phúc Thịnh, THPT ở lô đất A11- Cầu Giấy.

Với 3 trường THPT công lập mới đưa vào hoạt động, toàn thành phố sẽ có 122 trường ở bậc học này trong năm học tới.

domuoi.jpg
Trường THPT Đỗ Mười được hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm học 2025-2026.

Bên cạnh đó, hệ thống trường tư thục tăng 16 trường gồm mầm non 7 trường, tiểu học 4 trường, THCS 5 trường, không có trường THPT.

Xét theo khu vực, quận Hoàng Mai cũ là nơi có thêm 10 trường học các cấp được xây mới. Đây cũng là “điểm nóng” tuyển sinh trong các năm qua, khi có số lượng học sinh mầm non, tiểu học tăng nhanh nhưng có quá ít trường học. Thậm chí, có năm, phụ huynh phải bốc thăm suất học trường công bậc mầm non cho con.

Ngoài ra, quận Bắc Từ Liêm cũ cũng có thêm 7 trường; quận Cầu Giấy cũ có thêm 4 trường; quận Hà Đông cũ có thêm 4 trường.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, với số lượng học sinh tăng hằng năm, địa phương phải xây mới từ 30-35 trường mới đáp ứng nhu cầu học tập, giúp giãn sĩ số học sinh.

Bên cạnh cơ sở vật chất, Hà Nội cũng đã rà soát đội ngũ nhà giáo, đến nay có 129.300 giáo viên đứng lớp các cấp học gồm công lập và tư thục.

DANH SÁCH TRƯỜNG DỰ KIẾN THÀNH LẬP MỚI NĂM HỌC 2025-2026
TT
 Tên trường
 Quận /huyện theo địa bàn cũ
 Loại hình
1
 Mầm non Đức Thắng
 Bắc Từ Liêm
 Công lập
2
 Mầm non Hoa Anh Đào
 Thanh Xuân
 Tư thục
3
 Mầm non Hoàng Công
 Hà Đông
 Công lập
4
 Mầm non Nhật Bản
 Hà Đông
 Tư thục
5
 Mầm non Sakuke
 Hà Đông
 Tư thục
6
 Mầm non Ceo
 Quốc Oai
 Tư thục
7
 Mầm non Hoa Sen
 Hoàng Mai
 Công lập
8
 Mầm non Hoàng Tăng Bí
 Bắc Từ Liêm
 Công lập
9
 Mầm non Lâm Tiên
 Đông Anh
 Công lập
10
 Mầm non Nguyễn Trực
 Thanh Oai
 Công lập
11
 Mầm non ô C1-NT3 Yên Sở
 Hoàng Mai
 Công lập
12
 Mầm non ô F3-NT3 Vĩnh Hưng
 Hoàng Mai
 Công lập
13
 Mầm non Ước Mơ
 Nam Từ Liêm
 Tư thục
14
 Mầm non Sao Mai - Định Công
 Hoàng Mai
 Công lập
15
 MN SteameQ
Hà Đông
 Tư thục
16
 Mầm non Tân Phong
 Bắc Từ Liêm
 Công lập
17
 Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai
 Bắc Từ Liêm
 Công lập
18
 Tiểu học Bắc Từ Liêm
 Bắc Từ Liêm
 Công lập
19
 Tiểu học Bùi Quốc Khái ô F4-TH2
 Hoàng Mai
 Công lập
20
 Tiểu học Đỗ Mười - C1-TH2 Yên Sở - Hoàng Mai
 Hoàng Mai
 Công lập
21
 Tiểu học Đoàn Thị Điểm TT - Symphony Hoài Đức
 Hoài Đức
 Tư thục
22
 Tiểu học Đoàn Thị Điểm công lập - Tây Hồ
 Tây Hồ
 Công lập
23
 Tiểu học Dương Văn Bé (ô F3TH4 phường Vĩnh Hưng cũ, phường Vĩnh Hưng mới) -
Hoàng Mai
 Công lập
24
 Tiểu học Hạ Yên Quyết Cầu Giấy
 Cầu Giấy
 Công lập
25
 Tiểu học Nam Dư (ô G2TH1 phường Lĩnh Nam )
 Hoàng Mai
 Công lập
26
 Tiểu học Nguyễn Văn Siêu - ô D2-TH5 Định Công -
Hoàng Mai
 Công lập
27
 Tiểu học Thiên Lộc - Đông Anh.
 Đông Anh
 Công lập
28
 Tiểu học Genesis Hà Nội
Nam Từ Liêm
 Tư thục
29
 Tiểu học -THCS Ngôi sao Đại Thanh - TT
Thanh Trì
 Tư thục
30
 Tiểu học Tư thục Ceo - Quốc Oai
 Quốc Oai
 Tư thục
31
 THCS Chế Lan Viên
 Bắc Từ Liêm
 Công lập
32
 THCS Đoàn Thị Điểm Symphony
 Hoài Đức
 Tư thục
33
 THCS Hà Nội Stemberg
 Thanh Trì
 Tư thục
34
 THCS Hạ Yên Quyết
Cầu Giấy
 Công lập
35
 THCS NewSchool
 Hà Đông
 Tư thục
36
 THCS Nguyễn Như Uyên
 Cầu Giấy
 Công lập
37
 THCS Quảng Oai
 Ba Vì
 Công lập
38
 THCS Bắc Từ Liêm
 Bắc Từ Liêm
 Công lập
39
 THPT Đỗ Mười
 Hoàng Mai
 Công lập
40
 THPT Phúc Thịnh
Đông Anh
 Công lập
41
 THPT tại ô A11 Trung Hòa
 Cầu Giấy
 Công lập
42
 Tiểu học Victoria 3
 Long Biên
 Tư thục
43
 THCS Victoria 3
 Long Biên
 Tư thục
Hà Linh
#Hà Nội #trường học mới #năm học 2025-2026 #giảm sĩ số #giáo dục Hà Nội #xây dựng trường học #sĩ số học sinh

