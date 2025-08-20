Hà Nội dự kiến xây mới 140 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học

TPO - Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, mạng lưới trường mầm non, trường phổ thông và giáo dục thường xuyên thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được quy hoạch xây mới 140 trường học nhằm phục vụ nhu cầu học tập của học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này đã hoàn thành công tác xây dựng định hướng phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi cập nhật vào Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 theo quy định.

Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó sẽ xây mới 140 trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học. UBND Thành phố cũng đã ban hành quyết định kế hoạch thực hiện quy hoạch này.

Năm học 2024-2025, thành phố Hà Nội có tổng số 2.913 trường mầm non, phổ thông các cấp, tăng 39 trường mầm non và phổ thông so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, khối trường công lập có 2.310 trường, tăng 26 trường so với cùng kỳ năm trước). Khối trường tư thục có 604 trường, tăng 13 trường so với cùng kỳ năm trước.

Đưa 43 trường học vào hoạt động năm học tới

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, thành phố có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025.

Để đáp ứng chỗ học cho học sinh, Hà Nội đã xây mới loạt trường học các cấp. Tính đến ngày 15/8, toàn thành phố đã xây mới được 43 trường mầm non và phổ thông các cấp. Trong đó, công lập tăng 27 trường gồm: Mầm non 10 trường, tiểu học 9 trường, THCS 5 trường và THPT ít nhất với 3 trường.

Ba trường THPT công lập được đưa vào sử dụng trong năm học tới gồm: THPT Đỗ Mười, THPT Phúc Thịnh, THPT ở lô đất A11- Cầu Giấy.

Với 3 trường THPT công lập mới đưa vào hoạt động, toàn thành phố sẽ có 122 trường ở bậc học này trong năm học tới.

Trường THPT Đỗ Mười được hoàn thiện đưa vào sử dụng trong năm học 2025-2026.

Bên cạnh đó, hệ thống trường tư thục tăng 16 trường gồm mầm non 7 trường, tiểu học 4 trường, THCS 5 trường, không có trường THPT.

Xét theo khu vực, quận Hoàng Mai cũ là nơi có thêm 10 trường học các cấp được xây mới. Đây cũng là “điểm nóng” tuyển sinh trong các năm qua, khi có số lượng học sinh mầm non, tiểu học tăng nhanh nhưng có quá ít trường học. Thậm chí, có năm, phụ huynh phải bốc thăm suất học trường công bậc mầm non cho con.

Ngoài ra, quận Bắc Từ Liêm cũ cũng có thêm 7 trường; quận Cầu Giấy cũ có thêm 4 trường; quận Hà Đông cũ có thêm 4 trường.

Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, với số lượng học sinh tăng hằng năm, địa phương phải xây mới từ 30-35 trường mới đáp ứng nhu cầu học tập, giúp giãn sĩ số học sinh.

Bên cạnh cơ sở vật chất, Hà Nội cũng đã rà soát đội ngũ nhà giáo, đến nay có 129.300 giáo viên đứng lớp các cấp học gồm công lập và tư thục.