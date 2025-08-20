Hà Nội dự kiến xây mới 140 trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học

Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đến thời điểm này đã hoàn thành công tác xây dựng định hướng phát triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi cập nhật vào Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 theo quy định.
Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó sẽ xây mới 140 trường trung học phổ thông và phổ thông có nhiều cấp học. UBND Thành phố cũng đã ban hành quyết định kế hoạch thực hiện quy hoạch này.
Năm học 2024-2025, thành phố Hà Nội có tổng số 2.913 trường mầm non, phổ thông các cấp, tăng 39 trường mầm non và phổ thông so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khối trường công lập có 2.310 trường, tăng 26 trường so với cùng kỳ năm trước). Khối trường tư thục có 604 trường, tăng 13 trường so với cùng kỳ năm trước.
Đưa 43 trường học vào hoạt động năm học tới
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, năm học tới, thành phố có hơn 2,3 triệu học sinh, tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025.
Để đáp ứng chỗ học cho học sinh, Hà Nội đã xây mới loạt trường học các cấp. Tính đến ngày 15/8, toàn thành phố đã xây mới được 43 trường mầm non và phổ thông các cấp. Trong đó, công lập tăng 27 trường gồm: Mầm non 10 trường, tiểu học 9 trường, THCS 5 trường và THPT ít nhất với 3 trường.
Ba trường THPT công lập được đưa vào sử dụng trong năm học tới gồm: THPT Đỗ Mười, THPT Phúc Thịnh, THPT ở lô đất A11- Cầu Giấy.
Với 3 trường THPT công lập mới đưa vào hoạt động, toàn thành phố sẽ có 122 trường ở bậc học này trong năm học tới.
Bên cạnh đó, hệ thống trường tư thục tăng 16 trường gồm mầm non 7 trường, tiểu học 4 trường, THCS 5 trường, không có trường THPT.
Xét theo khu vực, quận Hoàng Mai cũ là nơi có thêm 10 trường học các cấp được xây mới. Đây cũng là “điểm nóng” tuyển sinh trong các năm qua, khi có số lượng học sinh mầm non, tiểu học tăng nhanh nhưng có quá ít trường học. Thậm chí, có năm, phụ huynh phải bốc thăm suất học trường công bậc mầm non cho con.
Ngoài ra, quận Bắc Từ Liêm cũ cũng có thêm 7 trường; quận Cầu Giấy cũ có thêm 4 trường; quận Hà Đông cũ có thêm 4 trường.
Theo lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, với số lượng học sinh tăng hằng năm, địa phương phải xây mới từ 30-35 trường mới đáp ứng nhu cầu học tập, giúp giãn sĩ số học sinh.
Bên cạnh cơ sở vật chất, Hà Nội cũng đã rà soát đội ngũ nhà giáo, đến nay có 129.300 giáo viên đứng lớp các cấp học gồm công lập và tư thục.
|DANH SÁCH TRƯỜNG DỰ KIẾN THÀNH LẬP MỚI NĂM HỌC 2025-2026
|TT
|Tên trường
|Quận /huyện theo địa bàn cũ
|Loại hình
|1
|Mầm non Đức Thắng
|Bắc Từ Liêm
|Công lập
|2
|Mầm non Hoa Anh Đào
|Thanh Xuân
|Tư thục
|3
|Mầm non Hoàng Công
|Hà Đông
|Công lập
|4
|Mầm non Nhật Bản
|Hà Đông
|Tư thục
|5
|Mầm non Sakuke
|Hà Đông
|Tư thục
|6
|Mầm non Ceo
|Quốc Oai
|Tư thục
|7
|Mầm non Hoa Sen
|Hoàng Mai
|Công lập
|8
|Mầm non Hoàng Tăng Bí
|Bắc Từ Liêm
|Công lập
|9
|Mầm non Lâm Tiên
|Đông Anh
|Công lập
|10
|Mầm non Nguyễn Trực
|Thanh Oai
|Công lập
|11
|Mầm non ô C1-NT3 Yên Sở
|Hoàng Mai
|Công lập
|12
|Mầm non ô F3-NT3 Vĩnh Hưng
|Hoàng Mai
|Công lập
|13
|Mầm non Ước Mơ
|Nam Từ Liêm
|Tư thục
|14
|Mầm non Sao Mai - Định Công
|Hoàng Mai
|Công lập
|15
|MN SteameQ
|Hà Đông
|Tư thục
|16
|Mầm non Tân Phong
|Bắc Từ Liêm
|Công lập
|17
|Mầm non Nguyễn Thị Minh Khai
|Bắc Từ Liêm
|Công lập
|18
|Tiểu học Bắc Từ Liêm
|Bắc Từ Liêm
|Công lập
|19
|Tiểu học Bùi Quốc Khái ô F4-TH2
|Hoàng Mai
|Công lập
|20
|Tiểu học Đỗ Mười - C1-TH2 Yên Sở - Hoàng Mai
|Hoàng Mai
|Công lập
|21
|Tiểu học Đoàn Thị Điểm TT - Symphony Hoài Đức
|Hoài Đức
|Tư thục
|22
|Tiểu học Đoàn Thị Điểm công lập - Tây Hồ
|Tây Hồ
|Công lập
|23
|Tiểu học Dương Văn Bé (ô F3TH4 phường Vĩnh Hưng cũ, phường Vĩnh Hưng mới) -
|Hoàng Mai
|Công lập
|24
|Tiểu học Hạ Yên Quyết Cầu Giấy
|Cầu Giấy
|Công lập
|25
|Tiểu học Nam Dư (ô G2TH1 phường Lĩnh Nam )
|Hoàng Mai
|Công lập
|26
|Tiểu học Nguyễn Văn Siêu - ô D2-TH5 Định Công -
|Hoàng Mai
|Công lập
|27
|Tiểu học Thiên Lộc - Đông Anh.
|Đông Anh
|Công lập
|28
|Tiểu học Genesis Hà Nội
|Nam Từ Liêm
|Tư thục
|29
|Tiểu học -THCS Ngôi sao Đại Thanh - TT
|Thanh Trì
|Tư thục
|30
|Tiểu học Tư thục Ceo - Quốc Oai
|Quốc Oai
|Tư thục
|31
|THCS Chế Lan Viên
|Bắc Từ Liêm
|Công lập
|32
|THCS Đoàn Thị Điểm Symphony
|Hoài Đức
|Tư thục
|33
|THCS Hà Nội Stemberg
|Thanh Trì
|Tư thục
|34
|THCS Hạ Yên Quyết
|Cầu Giấy
|Công lập
|35
|THCS NewSchool
|Hà Đông
|Tư thục
|36
|THCS Nguyễn Như Uyên
|Cầu Giấy
|Công lập
|37
|THCS Quảng Oai
|Ba Vì
|Công lập
|38
|THCS Bắc Từ Liêm
|Bắc Từ Liêm
|Công lập
|39
|THPT Đỗ Mười
|Hoàng Mai
|Công lập
|40
|THPT Phúc Thịnh
|Đông Anh
|Công lập
|41
|THPT tại ô A11 Trung Hòa
|Cầu Giấy
|Công lập
|42
|Tiểu học Victoria 3
|Long Biên
|Tư thục
|43
|THCS Victoria 3
|Long Biên
|Tư thục