Thủ tướng: Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là 'trái tim' của chuyển đổi số

TPO - Thủ tướng nhấn mạnh, Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy, không chỉ là công cụ để quản lý mà còn là công cụ kiến tạo phát triển.

Chiều 18/8, tại Khu công nghệ cao Hoà Lạc (Hà Nội), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khai trương Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia tại trung tâm.

Thông tin tại buổi lễ cho biết, Nghị quyết số 175/NQ-CP, ngày 30/10/2023 của Chính phủ đã khẳng định Trung tâm Dữ liệu quốc gia là một trụ cột quan trọng phục vụ quá trình chuyển đổi số quốc gia; nơi tập hợp các thông tin, dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và trở thành một trung tâm tích hợp, đồng bộ, lưu trữ, chia sẻ và điều phối thông tin, phân tích dữ liệu về con người và các dữ liệu tổng hợp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VGP.



Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Trung tâm Dữ liệu quốc gia có diện tích trên 20 ha, là một trong những trung tâm dữ liệu có quy mô lớn nhất Đông Nam Á; là trung tâm đầu tiên cấp quốc gia được cấp các chứng chỉ quốc tế với cấp độ cao nhất; đáp ứng khả năng chống chịu thảm họa và cấp độ an ninh, an toàn ở mức cao.

Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Chính phủ, của Bộ Công an, sự vào cuộc có hiệu quả các bộ, ngành và các nhà thầu đã quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, bám sát hiện trường, làm việc với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua gió bão", "chỉ bàn làm, không bàn lùi", "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm việc liên tục 24/7", "3 ca, 4 kíp", "tranh thủ từng giờ, từng phút", kề vai sát cánh, khắc phục mọi khó khăn, thách thức, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể"; thần tốc thi công hoàn thành giai đoạn 1 Dự án trong thời gian hơn 9 tháng, đáp ứng được tất cả các yêu cầu đề ra; đồng thời tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 1,2 nghìn tỷ đồng.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc hoàn thành xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 1 và chính thức đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia tại trung tâm mới là kết quả bước đầu; cần hướng tới mục tiêu phát triển mạng lưới trung tâm dữ liệu quốc gia đồng bộ, kết nối linh hoạt, hiệu quả giữa các trung tâm dữ liệu và hội nhập với mạng lưới dữ liệu toàn cầu, trước hết là khu vực ASEAN.

Với vai trò kiến tạo, tiên phong, Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải là "trái tim" của chuyển đổi số quốc gia, phải tiên phong trong kết nối, chia sẻ, và mở dữ liệu, tạo ra một hệ sinh thái dữ liệu an toàn, tin cậy, không chỉ là công cụ để quản lý mà còn là công cụ kiến tạo phát triển.

Trung tâm phải xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược; là một nguồn tài nguyên quốc gia mới, có vai trò then chốt trong việc hoạch định chính sách, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia với tinh thần "Một hệ thống thống nhất, một dữ liệu duy nhất, một dịch vụ liền mạch". Dữ liệu là nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, phục vụ tăng trưởng xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Trung tâm Dữ liệu quốc gia phải được xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế tiên tiến, đồng bộ, hiện đại; áp dụng các chuẩn mực về an ninh, an toàn ở cấp độ cao nhất; đồng thời với phát triển trí tuệ nhân tạo, nhất là trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu nghe giới thiệu về 21 nền tảng, sản phẩm số, tiện ích cốt lõi được phát triển để hướng tới xây dựng "hệ sinh thái số quốc gia" từ dữ liệu tập trung. Ảnh: VGP.



Với quan điểm con người là nhân tố quyết định, Thủ tướng chỉ rõ, cán bộ, chiến sĩ của Trung tâm Dữ liệu quốc gia cần phải có một trái tim nóng, đầy nhiệt huyết và một bộ óc thông minh, sáng tạo và tư duy luôn đổi mới; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để mọi hoạt động của Trung tâm Dữ liệu quốc gia đều hướng tới mục tiêu phục vụ lợi ích của người dân, doanh nghiệp và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thời gian tới, về phát triển Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cơ chế đột phá trong sáng tạo, khai thác dữ liệu trở thành trung tâm của nền kinh tế.



Bộ Công an khẩn trương hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác nền tảng tích hợp, chia sẻ, điều phối dữ liệu của Trung tâm Dữ liệu quốc gia; triển khai Nền tảng điện toán đám mây, Kho dữ liệu tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu quốc gia; xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với VPCP triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trở thành "Điểm một cửa số duy nhất" trên nền tảng Trung tâm Dữ liệu quốc gia.