Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình 'Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử 1945'

TPO - Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945” diễn ra vào tối 15/8 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám. Chương trình có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Chương trình nghệ thuật Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội chỉ đạo nội dung, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức thực hiện nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945 không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là bản anh hùng ca tái hiện những trang sử hào hùng của Thủ đô được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945.

Tham dự chương trình có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, Bộ, ngành T.Ư và TP Hà Nội...

Chương trình được xây dựng theo phong cách vừa mang tính chính luận, vừa mang tính sử thi, ghi lại những lát cắt lịch sử quan trọng trong suốt 80 năm của Hà Nội. Khán giả được trải qua hành trình nghệ thuật đầy cảm xúc, từ những ngày mùa thu lịch sử năm 1945 với nắng Ba Đình và lời Tuyên ngôn Độc lập, đến bản hùng ca thời đại Hồ Chí Minh, và những ngày chiến đấu kiên cường trong trận Điện Biên Phủ trên không.

Đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết chương trình được tổ chức tại không gian Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - nơi lưu dấu những sự kiện lịch sử trọng đại, tôn vinh lòng yêu nước, tinh thần cách mạng, lòng tự hào dân tộc - càng làm nổi bật hơn ý nghĩa sâu sắc của chương trình.

“Chương trình không chỉ nhắc nhớ về lịch sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc Việt Nam từ dấu son chói lọi tháng Tám mùa thu năm 1945, mà còn lan tỏa thông điệp mạnh mẽ ý chí tự cường và khát vọng vươn mình của cả dân tộc. Chương trình còn là thông điệp, lời khẳng định của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô quyết tâm tiếp nối lịch sử vẻ vang của dân tộc, truyền thống cách mạng hào hùng, phát huy mọi tiềm năng, nội lực, xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh - thông minh - hiện đại, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa mục tiêu đưa đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - phát biểu khai mạc chương trình nghệ thuật Hà Nội - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945.

Ông Trần Sỹ Thanh cho rằng trải qua 80 năm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, gần 40 năm đổi mới, Hà Nội không chỉ là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước mà còn là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế.

"Đó là minh chứng sống động, thể hiện rõ nét ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô", Chủ tịch UBND TP Hà Nội nêu.

Điểm đặc biệt của chương trình là sự kết hợp khéo léo giữa các loại hình nghệ thuật bác học, dân tộc và quốc tế với công nghệ hiện đại nhằm đưa khán giả xuyên qua lịch sử đến tương lai. Lịch sử sẽ được tái hiện sống động trên sân khấu thông qua những màn trình chiếu 3D mapping và pháo hoa đặc sắc.

Khán giả Thủ đô đổ về Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Chương trình được chia thành 3 chương, 6 hồi với các ca khúc cách mạng bất hủ như Quốc tế ca, Du kích ca, Tiếng gọi Thanh niên... Tại đây, khán giả Thủ đô cũng được thưởng thức những bản mash-up các ca khúc cách mạng, đặc biệt là màn hợp xướng Tiến Quân ca đầy xúc động của hàng vạn người.

Chương trình có sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ đến từ nhiều nhà hát, trong đó có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng như NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Xuân Hinh, NSƯT Đăng Dương, ca sĩ Hoàng Hải, Văn Mai Hương, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Khánh Linh, nhóm Oplus... cùng các nghệ sĩ từ Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long.

Chương trình do NSND Tấn Minh làm chỉ đạo nghệ thuật, PGS.TS Trần Đức Cường chịu trách nhiệm cố vấn lịch sử và lời bình, Thạc sĩ Tuyết Minh là tổng đạo diễn, nhạc sĩ Dương Cầm là đạo diễn âm nhạc...