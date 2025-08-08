Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng: Khích lệ cán bộ, doanh nghiệp, nhân dân thi đua, cống hiến

Trường Phong
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu làm tốt công tác khen thưởng, từ đó khích lệ, động viên, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Chiều 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì Phiên họp lần thứ 13 của Hội đồng, để đánh giá các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và xem xét các đề nghị của các bộ, ngành, địa phương về việc phong tặng, truy tặng các danh hiệu cao quý cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, năm 2025 có ý nghĩa quan trọng, là năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước. Chúng ta đang chuẩn bị kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập của các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP.

Các cấp, các ngành, các địa phương đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, an sinh xã hội năm 2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng để thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp…

Trong bối cảnh đó, theo Thủ tướng, công tác thi đua, khen thưởng chính là một chất xúc tác mạnh mẽ, một nhịp điệu hòa chung, tạo động lực, truyền cảm hứng sâu rộng trong toàn xã hội. Qua đó, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, khí thế thi đua sôi nổi trên khắp cả nước tiến tới Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ XI, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng…

Thủ tướng Chính phủ cho biết thời gian qua, nhiều phong trào thi đua được phát động, triển khai có hiệu quả, có tính lan tỏa cao như: Phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát; phong trào thi đua xây dựng đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối, đường dây 500 kV Lào Cai – Vĩnh Yên; phong trào 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc; phong trào thi đua "bình dân học vụ số"; phong trào thi đua học tập suốt đời…

Theo Thủ tướng, công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tôn vinh điển hình tiên tiến, công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã phát huy tốt vai trò, tích cực triển khai nhiều hoạt động, tham mưu đúng, trúng, kịp thời, hiệu quả.

Nhấn mạnh các nhiệm vụ từ nay đến cuối năm còn rất nhiều, đặc biệt chỉ hơn 20 ngày nữa là Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thúc đẩy các phong trào thi đua nước, hoàn thành các mục tiêu đề ra; làm tốt công tác khen thưởng, trao tặng các tập thể, cá nhân các danh hiệu vinh dự nhà nước tại các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, phát triển, bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng chỉ rõ, phải làm đúng quy trình, đúng quy định, đúng tiêu chuẩn, đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, từ đó khích lệ, động viên, thúc đẩy đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực cống hiến, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

