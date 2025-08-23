Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình: Khánh Hòa phải tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng

TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, Khánh Hòa phải coi việc xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng.

Chiều 23/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp cho biết, đến nay tỉnh xác định còn hơn 240 dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, hiệu quả thấp, trong đó có các dự án thuộc phạm vi xử lý theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội.

Ông Trần Quốc Nam - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, các dự án cần tháo gỡ có khối lượng công việc rất lớn, trải rộng trên nhiều lĩnh vực, nhiệm vụ này đòi hỏi có sự nỗ lực, quyết liệt, chủ động của tỉnh, vừa cần sự quan tâm, định hướng tháo gỡ từ các cơ quan Trung ương để bảo đảm xử lý đồng bộ, dứt điểm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm làm trong sạch môi trường đầu tư, củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng là một chủ trương lớn của Bộ Chính trị và Quốc hội đã có Nghị quyết số 170, Chính phủ cũng có các chỉ đạo quyết liệt.

Theo đó, thời gian qua nhiều dự án có khó khăn, vướng mắc đã được xem xét xử lý, giải quyết, qua đó đã đưa được một nguồn lực đáng kể vào thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế; rút ra nhiều bài học hay, kinh nghiệm quý trong xử lý vấn đề này.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, hiện cả nước vẫn còn khoảng 3.000 dự án có khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ và Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo 751/QĐ-TTg để xử lý, tham mưu giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng với thành viên Ban chỉ đạo là lãnh đạo của nhiều bộ, ngành.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao Khánh Hòa đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị trong xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng và đã đạt được những kết quả bước đầu tích cực, tạo tiền đề, nền tảng để tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm quan trọng này theo chỉ đạo của Trung ương trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ: Khánh Hòa phải coi việc xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng. Bên cạnh các dự án đã được xác định có vướng mắc, phải tiếp tục rà soát, tìm ra cho hết các dự án còn có khó khăn, vướng mắc để tập trung tháo gỡ, qua đó sẽ giải phóng được một nguồn lực rất lớn (khoảng 156 nghìn tỷ đối đối với các dự án hiện đã được xác định) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong xử lý và tháo gỡ, phải có sự phân loại rõ các dự án để đưa ra các đề xuất, kiến nghị, phương án giải quyết cụ thể, phù hợp và khả thi. Phải chủ động trong đề xuất các phương án xử lý, giải quyết. Những việc có lợi cho doanh nghiệp, pháp luật hiện hành cho phép cần đề xuất, áp dụng triệt để nhằm tạo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển của doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nghe báo cáo khó khăn, vướng mắc tại Dự án Khu dân cư cồn Tân Lập.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã đi thị sát, kiểm tra thực địa, nghe báo cáo về 2 dự án có khó khăn, vướng mắc của tỉnh Khánh Hòa gồm: Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Nha Trang và dự án Khu đô thị mới Mỹ Gia, phường Tây Nha Trang.