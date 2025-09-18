Bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng: Tầm vóc mới, vị thế mới

TPO - Đà Nẵng đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng trong nhiệm kỳ mới, quyết tâm đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam.

Tăng trưởng 2 con số

Ngày 18/9, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã bế mạc.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết – Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho hay, sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm cao, các đại biểu đã phát huy trí tuệ tập thể, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng. Nhiều tham luận được chuẩn bị công phu, tập trung làm rõ các nhiệm vụ trọng tâm và đề xuất giải pháp hữu hiệu cho nhiệm kỳ tới.

Bí thư Thành ủy nhìn nhận, Đại hội diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt, sau gần ba thập niên chia tách, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ lại về chung một nhà. Sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển, mà còn mở ra một nhiệm kỳ mới với tầm vóc và vị thế được nâng cao.

Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025 – 2030, có 450 đại biểu.

Tại Đại hội, ông Trần Thắng Lợi - Chánh Văn phòng Thành ủy, thay mặt Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo Dự thảo Nghị quyết, Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù, thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, phát huy tối đa các nguồn lực đầu tư, đưa thành phố trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam. Là địa phương tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tầm nhìn đến năm 2045 trở thành đô thị sinh thái và thông minh, là trung tâm thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm công nghiệp, logistics, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố du lịch, đáng sống, đẳng cấp khu vực châu Á.

Thành phố cũng đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2026 - 2030 đạt bình quân từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng tối thiểu 10%/năm.

Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt 11,5-12%; tỷ lệ tăng doanh nghiệp tư nhân từ 20-30%; có hơn 70 doanh nghiệp khoa học, công nghệ (trong đó có 5 doanh nghiệp lớn về khoa học, công nghệ), 500 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng dân số 1,5-1,7%/năm; số giường bệnh trên 1 vạn dân đạt 70,3 giường bệnh; tỷ lệ nghèo đa chiều còn 2,66%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 63,7%...

Đà Nẵng đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng trưởng ấn tượng trong nhiệm kỳ mới.

Để trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, Đà Nẵng chỉ rõ 3 nhiệm vụ đột phá.

Thứ nhất, thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh kinh tế tư nhân, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Thứ hai, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng suất, chất lượng, hiệu quả trên các lĩnh vực.

Thứ ba, xây dựng thành phố Đà Nẵng hiện đại, giàu bản sắc, con người nhân văn, có chất lượng sống cao, nhất là nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân khu vực miền núi.

Phát triển nhanh, mạnh, bền vững

Trong Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh cần khẩn trương cụ thể hóa triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá. Đồng thời thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mà trước hết là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và đảm bảo phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, phù hợp với thực tiễn địa phương.

Nhiệm kỳ này, thành phố đặt ra nhiều chỉ tiêu tăng trưởng về kinh tế, do đó phải tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế gắn với đẩy mạnh tái cấu trúc kinh tế thành phố. Tăng cường đầu tư nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi, rút ngắn khoảng cách chênh lệch với khu vực đồng bằng.

Đại hội bế mạc, mở ra nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu phát triển mới của Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, xây dựng thành phố giàu bản sắc, đời sống người dân được nâng cao. Đặc biệt tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

“Ngay sau Đại hội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hãy khẩn trương quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội I và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ nét, trên mọi lĩnh vực góp phần xây dựng Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy phải thật sự nêu gương, tiên phong trong hành động, thể hiện bản lĩnh, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh đó sâu sát cơ sở, thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của Nhân dân, tập trung tháo gỡ khó khăn. Đặc biệt nắm bắt và khai thác hiệu quả các cơ hội, nhất là từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Trung ương cũng như của cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn thành phố.