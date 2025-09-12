Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng không nhận hoa chúc mừng

TPO - Đó là thông tin được Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay trong buổi họp báo thông tin về Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030, ngày 12/9.

Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng phát triển; xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại, chất lượng cuộc sống cao, trở thành cực tăng trưởng của Việt Nam, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc”, sẽ diễn ra vào các ngày 16, 17, 18/9/2025. Trong đó phiên chính thức tổ chức trong hai ngày 17 và 18/9. Đại hội có 548 đại biểu, với 450 đại biểu chính thức và 98 khách mời.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho hay công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định của Trung ương.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, Ban Chấp Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã thực hiện quy trình xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Theo đó, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 là 75 người; số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là 23 người; số lượng Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy là 6 người.

Số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 4 người; số lượng Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2026 – 2031 là 8 người; số lượng Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 là 1 người.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định của Trung ương. Mục tiêu quan trọng nhất là lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, tiêu biểu cho trí tuệ và nguyện vọng của toàn Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng chia sẻ, Đại hội sẽ không nhận hoa chúc mừng. “Theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, các địa phương tổ chức Đại hội đảm bảo an toàn, hiệu quả, không phô trương, chống lãng phí. Ban thường vụ đã thảo luận và thống nhất sẽ không nhận hoa chúc mừng vì trên thực tế, số lượng khách mời đông, nếu nhận hoa sẽ không đúng tinh thần của Bộ Chính trị”, ông nói.

Ông cho biết thêm, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng Đại hội.