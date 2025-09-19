Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

438 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trọng Đảng
TPO - Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra từ ngày 2 đến 3/10.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ được tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động Thái Bình (thuộc phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên). Đại hội triệu tập 438 đại biểu, đại diện cho trên 182.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Trụ sở Tỉnh ủy Hưng Yên. Ảnh: Trọng Đảng

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng…” – thông cáo báo chí cho biết.

Trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh Hưng Yên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đặt mục tiêu, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn đạt 10-11%/năm; GRDP bình quân đầu người (đến năm 2030) đạt 180 triệu đồng/năm; tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2030 đạt 62.381 tỷ đồng; Kinh tế số chiếm 30% GRDP; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2030 khoảng 50%.

Đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên phấn đấu 95% số trường mầm non, phổ thông công lập và ngoài công lập đạt chuẩn quốc gia; 15 bác sĩ/1 vạn dân, 43 giường bệnh/1 vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98% dân số trở lên…

Trọng Đảng
#Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên 2025-2030 #Nhiệm kỳ 2025-2030 Hưng Yên #Phát triển kinh tế Hưng Yên #Tăng trưởng GRDP Hưng Yên #Chỉ tiêu tỉnh Hưng Yên 2030 #Đại biểu Đảng bộ Hưng Yên #Chương trình phát triển Hưng Yên #nhân sự Hưng Yên

